Хореограф считает, что российские фигуристки заслуживали более высоких оценок на этапе Гран-при в США

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков выразил мнение, что российские фигуристки заслуживали более высоких баллов за свои выступления на первом в сезоне-2019/20 этапе Гран-при, который проходил в американском Лас-Вегасе.

«Согласен, что российским спортсменкам можно было поставить оценки повыше. Но сейчас подобное имеет место, с этим нельзя бороться. Догадываюсь, почему это происходит», — рассказал хореограф в беседе с корреспондентом RT.

По словам Железнякова, в настоящее время мало кто может конкурировать с воспитанницами Тутберидзе, и, занижая баллы российским спортсменкам, судьи пытаются дать шанс их соперницам.

«Но, как говорит Этери Георгиевна, злее будут. На мой взгляд, для наших девушек это плюс. Они понимают, что им нельзя ошибаться, чётче работают и стараются делать всё идеально», — добавил он.

Ранее Железняков оценил выступление Анны Щербаковой на этапе Гран-при в США.