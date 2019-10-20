Хореограф оценил выступление российской фигуристки Щербаковой на этапе Гран-при в США

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков оценил выступление российской фигуристки Анны Щербаковой на первом в сезоне-2019/20 этапе Гран-при, который прошёл в американском Лас-Вегасе.

«Произвольная программа была исполнена на фантастическом уровне — очень уверенно и профессионально. Анна каталась очень осознанно. Как хореограф могу сказать, что в одном моменте было необходимо немного больше дотянуть ножку. Но о таких моментах приходится говорить, когда не к чему придраться», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом RT.

По мнению хореографа, Щербакову можно считать одной из фавориток стартовавшего сезона.

«Но лёд скользкий. В фигурном катании очень тяжело предугадать, что произойдёт в будущем. Если Анна будет оставаться в такой же форме и продолжит так кататься, то, безусловно, будет бороться за самые высокие места», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, чисто исполнив два четверных прыжка в произвольной программе.