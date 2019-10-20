Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Россиянка Анна Щербакова завоевала золото на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

Действующая чемпионка России за своё выступление в произвольной программе получила от судей 160,16 балла и набрала по сумме двух прокатов 227,76 очка.

В короткой программе она набрала 67,60 балла.

Второй стала американка Брэди Теннелл с результатом 216,14 балла. Ещё одна российская спортсменка, Елизавета Туктамышева, замкнула тройку лучших (205,97).

Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.