Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе

Короткая ссылка
Россиянка Анна Щербакова завоевала золото на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

Действующая чемпионка России за своё выступление в произвольной программе получила от судей 160,16 балла и набрала по сумме двух прокатов 227,76 очка.

В короткой программе она набрала 67,60 балла.

Второй стала американка Брэди Теннелл с результатом 216,14 балла. Ещё одна российская спортсменка, Елизавета Туктамышева, замкнула тройку лучших (205,97).

Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми в танцах на льду на этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить