«Всё будет зависеть от чистоты катания»: дуэль Щербаковой и Туктамышевой украсит Skate America

В пятницу вечером в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Главным событием соревнований, вероятно, станет соперничество россиянок Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой. При этом 15-летняя дебютантка первой в истории собирается выполнить в произвольной программе два четверных лутца — сольно и в каскаде с тройным тулупом. Чемпионка мира Мария Бутырская заявила RT, что судьба золота будет зависеть от чистоты катания, а также назвала равными шансы соперниц на победу.

Унизительное поражение Туктамышевой и решительные изменения в программе

Новый сезон в мире фигурного катания может получиться одним из самых интересных в истории. В первую очередь это касается женских соревнований. Ведь за награды высшей пробы будут биться сразу несколько россиянок — Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Алёна Косторная, Станислава Константинова, Евгения Медведева, а также Елизавета Туктамышева.

И уже в рамках стартового этапа Гран-при Skate America за место на пьедестале почёта будут сражаться Туктамышева, Щербакова и Константинова. Впрочем, за победу, вероятно, будут бороться Елизавета с Анной.

Противостояния 15-летней дебютантки Гран-при и опытной фигуристки с огромным интересом ожидает весь мир фигурного катания. Любопытно, что их пути пересекались совсем недавно — на предсезонном турнире в Бергамо, и тогда Щербакова опередила соперницу сразу на четыре балла.

На этом неудачи Туктамышевой не закончились. Непосредственно перед поездкой в Лас-Вегас она потерпела куда более серьёзное поражение на Finlandia Trophy, где уступила другой юной подопечной Этери Тутберидзе, Алёне Косторной, сразу 17 баллов. Впрочем, некоторые посчитали, что воспитанницу Алексея Мишина судьи оценивали слишком жёстко.

После такого Елизавета, по слухам, не сдержала эмоций и толкнула соперницу перед церемонией награждения. Впрочем, сама 22-летняя спортсменка опровергла эти перетолки.

Теперь Туктамышеву ждёт борьба с ещё более подкованной технически Щербаковой. Понимая сложность своего положения, Елизавета решилась на изменения и отказалась от каскада тройной флип — тройной тулуп в короткой программе. На его место вернулась привычная комбинация из двух тройных тулупов. Из-за этого Туктамышева потеряет в базовой стоимости элементов 1,1 балла, но, вполне вероятно, выиграет за счёт чистоты исполнения. В произвольной программе от россиянки, напротив, ожидают исключительно усложнений.

«При желании многое можно успеть. Уже есть мысли, что будем менять. Добавлять, скорее. Смена короткой программы? Это нормальная практика, тем более в начале сезона. Если ради прогресса нужно взять другую музыку — это делается спокойно. Мы движемся в лучшую сторону, поэтому наработанных элементов не жалко», — приводит слова Туктамышевой «Спорт Бизнес Online».

Уникальный элемент Щербаковой и дебют на Гран-при

Не обошлась без небольших корректив и Щербакова. Самая главная из них — намерение выполнить в произвольной сразу два четверных лутца — отдельным элементом и в связке с тройным тулупом, чего ранее на официальных соревнованиях не делал никто. Кажется, российские девушки в очередной раз готовы переписать историю. При этом Анна уже демонстрировала, что подобное не является для неё чем-то невозможным. Так, на Кубке России в Йошкар-Оле она порадовала зрителей двумя лутцами в четыре оборота.

Впрочем, на тренировке в США она успешно сделала обещанный каскад, но упала при приземлении с сольного лутца.

Говоря о соперничестве с чемпионкой мира 2013 года, Щербакова призналась, что старается абстрагироваться от этого.

«Пока думаю только о том, что должна сделать, чтобы быть конкурентоспособной. Что улучшить, над чем работать. Мы знаем, кто что умеет, и никому не хочется отставать. Я должна бороться на льду, но это не значит, что обязана и в жизни вести себя резко. Это абсолютно разные вещи... Нужно уметь переключаться», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Что касается Константиновой, то для неё данное первенство станет во многом определяющим. На последнем чемпионате России она заняла четвёртое место, но на крупных международных соревнованиях не блистала. Единственным серьёзным достижением стало серебро на соревнованиях в Хельсинки, чего оказалось мало для квалификации в финал Гран-при. На том турнире она уступила лишь Загитовой, на 0,15 балла опередив японку Каори Сакамото. На этот раз конкуренцию ей составят ещё две представительницы Японии — вице-чемпионка мира Вакуба Хигути и Каори Сакамото, а также американка Бради Теннелл и кореянка Ын Су Лим.

Что касается других видов, то в танцах на льду за медали поборются Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. В прошлом году российский дуэт занял в США почётное третье место. Также на лёд выйдут Софья Шевченко с Игорем Ерёменко и Иван Букин с Александрой Степановой, которых болельщики увидят впервые в этом сезоне.

В соревновании пар Россию представят молодые Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а среди мужчин-одиночников — дебютант Гран-при Роман Савосин и Дмитрий Алиев. Последний в конце сентября порадовал болельщиков победой на Мемориале Непелы в Словакии, а чуть ранее взял серебро на уже упомянутом Lombardia Trophy. Но побороться за золото с действующим победителем американцем Нэтаном Ченом будет сложно. Скорее это сделает китаец Боян Цзинь.

«Каждая фигуристка в этом сезоне должна удивлять»

Между тем соперничества Туктамышевой и Щербаковой с интересом ждут не только болельщики, но и эксперты. В частности, первая чемпионка мира из России в женском одиночном катании Мария Бутырская предположила, как может развиваться их дуэль.

— Объективно, у Туктамышевой есть шансы на победу?

— Конечно, они будут бороться. Если не веришь в себя и в успех, зачем вообще выходить на лёд? А у Лизы в произвольной программе стоят два прекрасных прыжка с тройными акселями, один из которых в каскаде с тулупом. Короткая программа у неё сложнее. Так что всё будет зависеть от чистоты катания, поставят ли плюсы судьи за те или иные прыжки. Одно дело заявить элементы, другое — выполнить их на льду.

— Щербакова внесла в произвольную программу сразу два четверных лутца, сольно и в каскаде с тройным тулупом. Раньше этого не делал никто на официальных соревнованиях. У неё получится?

— Это очень эффектно смотрится. Должны получиться красивые прыжки с пролётом. Да, раньше этого никто не делал, но возьмите ещё одну 15-летнюю фигуристку Александру Трусову, которая выполнила четыре четверных за один прокат. Поэтому удивляться нечему. Щербакова и Трусова — сверстницы, они ещё не до конца оформились физически и им придётся соревноваться друг с другом. Так что каждая фигуристка в этом сезоне должна удивлять. Кто больше всех удивит, тот и поедет на чемпионат мира и Европы.

— Анне всего 15 лет. Не дрогнет ли она?

— Несмотря на возраст, Щербакова — достаточно опытная фигуристка. У неё за плечами немало серьёзных турниров. Давайте не забывать, что она является действующей чемпионкой страны. Дрогнуть Анна точно не должна. Она знает, как выступать перед большим количеством болельщиков, и понимает, что необходимо отбираться в финал Гран-при.

— Многие обсуждали, что Туктамышева якобы толкнула Косторную в Финляндии. У неё сдают нервы?

— Не верю слухам. В первый раз слышу об этом, но Лиза — очень открытый человек, и копаться она может разве что в себе. Туктамышева всегда думает только о своей работе, и не поверю никогда в жизни, что она могла так поступить. Тем более у неё могли сдать нервы давным-давно, но она продолжает выходить на лёд и с каждым сезоном усложняет свою программу. Лиза — сильная и интересная фигуристка с большим именем.