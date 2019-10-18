Бутырская рассказала об уникальном элементе 15-летней фигуристки Щербаковой

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Бывшая чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская рассказала об уникальном элементе, который Анна Щербакова готовится выполнить в рамках первого этапа нового сезона Гран-при Skate America.
Бутырская рассказала об уникальном элементе 15-летней фигуристки Щербаковой
  • РИА Новости

«Она намерена выполнить в произвольной программе сразу два четверных лутца, сольно и в каскаде с тройным тулупом. Должны получиться красивые прыжки с пролётом. Да, раньше этого никто не делал, но возьмите ещё одну 15-летнюю фигуристку Александру Трусову, которая выполнила четыре четверных за один прокат. Поэтому удивляться нечему. Щербакова и Трусова — сверстницы, они ещё не до конца оформились физически, и им придётся соревноваться друг с другом. Так что каждая фигуристка в этом сезоне должна удивлять. Кто больше всех удивит, тот и поедет на чемпионаты мира и Европы», — заявила Бутырская в интервью RT.

Также экс-чемпионка мира выразила уверенность, что 15-летняя дебютантка Гран-при справится с напряжением.

«Несмотря на возраст, Щербакова — достаточно опытная фигуристка. У неё за плечами немало серьёзных турниров. Давайте не забывать, что она является действующей чемпионкой страны. Дрогнуть Анна точно не должна. Она знает, как выступать перед большим количеством болельщиков, и понимает, что необходимо отбираться в финал Гран-при», — добавила эксперт.

Ранее Бутырская предположила, как закончится соперничество Туктамышевой и Щербаковой на Skate America.  

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