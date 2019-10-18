Бутырская предположила, как закончится соперничество Туктамышевой и Щербаковой на Skate America
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«Конечно, они будут бороться. Если не веришь в себя и в успех, зачем вообще выходить на лёд? А у Лизы в произвольной программе стоят два прекрасных прыжка с тройными акселями, один из которых в каскаде с тулупом. Короткая программа у неё сложнее. Так что всё будет зависеть от чистоты катания, поставят ли плюсы судьи за те или иные прыжки. Одно дело заявить элементы, другое — выполнить их на льду на большие плюсики», — заявила Бутырская в интервью RT.
Ранее фигуристка Станислава Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America.