Бутырская предположила, как закончится соперничество Туктамышевой и Щербаковой на Skate America

Экс-чемпионка мира Мария Бутырская рассказала о дуэли Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой в рамках первого этапа нового сезона Гран-при по фигурному катанию Skate America.

«Конечно, они будут бороться. Если не веришь в себя и в успех, зачем вообще выходить на лёд? А у Лизы в произвольной программе стоят два прекрасных прыжка с тройными акселями, один из которых в каскаде с тулупом. Короткая программа у неё сложнее. Так что всё будет зависеть от чистоты катания, поставят ли плюсы судьи за те или иные прыжки. Одно дело заявить элементы, другое — выполнить их на льду на большие плюсики», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее фигуристка Станислава Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America.