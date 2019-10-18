Бутырская предположила, как закончится соперничество Туктамышевой и Щербаковой на Skate America

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Экс-чемпионка мира Мария Бутырская рассказала о дуэли Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой в рамках первого этапа нового сезона Гран-при по фигурному катанию Skate America.
Бутырская предположила, как закончится соперничество Туктамышевой и Щербаковой на Skate America
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Конечно, они будут бороться. Если не веришь в себя и в успех, зачем вообще выходить на лёд? А у Лизы в произвольной программе стоят два прекрасных прыжка с тройными акселями, один из которых в каскаде с тулупом. Короткая программа у неё сложнее. Так что всё будет зависеть от чистоты катания, поставят ли плюсы судьи за те или иные прыжки. Одно дело заявить элементы, другое — выполнить их на льду на большие плюсики», — заявила Бутырская в интервью RT.

Ранее фигуристка Станислава Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America.    

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