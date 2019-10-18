Фигуристка Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America

Россиянка Станислава Константинова прокомментировала жеребьёвку короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию нового сезона — Skate America. Фигуристка выйдет на лёд последней под 12-м номером.

«Обычные эмоции от этого. Когда катаешься уже десять лет, постоянно выступаешь, то уже не обращаешь внимания на такие вещи и умеешь настраиваться на любой номер», — приводит слова российской фигуристки Sport24.

По её словам, ей больше нравится выступать в начале, но в последнее время ей необходимо больше времени, чтобы собраться. Она также призналась, что добиралась до Лас-Вегаса, где пройдут соревнования, больше суток.

«Но за ночь мы успели отдохнуть, собраться с силами и подходим к турниру в отличном настроении», — сказала Константинова.

Skate America пройдёт в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября.

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