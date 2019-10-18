Фигуристка Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America

Короткая ссылка
Россиянка Станислава Константинова прокомментировала жеребьёвку короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию нового сезона — Skate America. Фигуристка выйдет на лёд последней под 12-м номером.
Фигуристка Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America
  • globallookpress.com
  • © Mutsu Kawamori/AFLO

«Обычные эмоции от этого. Когда катаешься уже десять лет, постоянно выступаешь, то уже не обращаешь внимания на такие вещи и умеешь настраиваться на любой номер», — приводит слова российской фигуристки Sport24.

По её словам, ей больше нравится выступать в начале, но в последнее время ей необходимо больше времени, чтобы собраться. Она также призналась, что добиралась до Лас-Вегаса, где пройдут соревнования, больше суток.

«Но за ночь мы успели отдохнуть, собраться с силами и подходим к турниру в отличном настроении», — сказала Константинова.

Skate America пройдёт в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября.

Ранее Алёна Леонова выразила мнение, что Елизавете Туктамышевой занизили оценки на Finlandia Trophy.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить