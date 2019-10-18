Фигуристка Константинова отреагировала на жеребьёвку Skate America
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- © Mutsu Kawamori/AFLO
«Обычные эмоции от этого. Когда катаешься уже десять лет, постоянно выступаешь, то уже не обращаешь внимания на такие вещи и умеешь настраиваться на любой номер», — приводит слова российской фигуристки Sport24.
По её словам, ей больше нравится выступать в начале, но в последнее время ей необходимо больше времени, чтобы собраться. Она также призналась, что добиралась до Лас-Вегаса, где пройдут соревнования, больше суток.
«Но за ночь мы успели отдохнуть, собраться с силами и подходим к турниру в отличном настроении», — сказала Константинова.
Skate America пройдёт в Лас-Вегасе с 18 по 20 октября.
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