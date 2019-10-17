Леонова считает, что Туктамышевой занизили оценки на Finlandia Trophy

Российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой на турнире Finlandia Trophy

«Я была абсолютно не согласна с оценками принизили Лизу. Такой огромный отрыв с Алёной в пять баллов — это слишком. У Лизы нашли неправильное ребро на флипе в короткой и произвольной программе. Я его не видела, когда смотрела её выступление. Какие-то придирки. Ей поснимали баллы, где только можно», — цитирует Леонову «Спорт день за днем».

Победу на турнире Finlandia Trophy одержала другая россиянка, Алёна Косторная.

Ранее Арутюнян заявил, что техника Туктамышевой позволит ей выучить четверные прыжки.