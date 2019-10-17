Арутюнян считает, что техника Туктамышевой позволит ей выучить четверные прыжки
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«Лиза обладает прекрасной техникой акселя. Тулуп и сальхов — элементы той же группы. Это означает, что спортсмен, безупречно владеющий тройным акселем, способен успешно исполнять прыжки в четыре оборота при условии, что техника исполнения тулупа и сальхова близка к идеальной. У Туктамышевой прыжковая техника поставлена очень хорошо. Если она задастся целью ещё больше усложнить программу, я уверен, она сумеет это намерение реализовать, несмотря на то что по меркам одиночного катания считается возрастной спортсменкой», — цитирует Арутюняна РИА Новости.
Туктмышева начнёт официальный сезон на первом этапе Гран-при, который пройдёт с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.
Ранее Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером.