Арутюнян считает, что техника Туктамышевой позволит ей выучить четверные прыжки

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Рафаэль Арутюнян, который является тренером двукратного чемпиона мира Нэйтана Чена, выразил мнение, что российская фигуристка Елизавета Туктамышева способна освоить четверные прыжки.
Арутюнян считает, что техника Туктамышевой позволит ей выучить четверные прыжки
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Лиза обладает прекрасной техникой акселя. Тулуп и сальхов — элементы той же группы. Это означает, что спортсмен, безупречно владеющий тройным акселем, способен успешно исполнять прыжки в четыре оборота при условии, что техника исполнения тулупа и сальхова близка к идеальной. У Туктамышевой прыжковая техника поставлена очень хорошо. Если она задастся целью ещё больше усложнить программу, я уверен, она сумеет это намерение реализовать, несмотря на то что по меркам одиночного катания считается возрастной спортсменкой», — цитирует Арутюняна РИА Новости.

Туктмышева начнёт официальный сезон на первом этапе Гран-при, который пройдёт с 18 по 20 октября в Лас-Вегасе.

Ранее Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером.

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