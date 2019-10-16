Туктамышева рассказала о взаимоотношениях с тренером

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о взаимоотношениях со своим наставником Алексеем Мишиным.

«Мы с ним настолько долго работаем вместе, что сказать просто, что он — хороший человек, уже будет недостаточно. Он очень хорошо чувствует спортсменов, добрый по отношению к своим фигуристам, понимающий. Но если ему что-то нужно или что-то нравится, переубедить его тяжело. Но мы всё равно приходим к компромиссу», — заявила спортсменка в интервью Первому каналу.

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Спортсменка завоевала эти титулы в 2015 году.

Ранее Туктамышева выразила мнение, что сможет прыгнуть четверной тулуп.