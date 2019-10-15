Туктамышева считает, что сможет прыгнуть четверной тулуп

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева заявила, что считает возможным добавить четверные прыжки в свою программу.

«Если человек на это способен, то нужно это показывать. Всё равно круто, когда девушки прыгают четверные, это очень завораживает. Думаю, для меня реально сделать четверной тулуп. В моих мыслях всё-таки возможно соперничать», — цитирует Туктамышеву Первый канал.

22-летняя российская фигуристка заняла второе место на турнире Finlandia Trophy 2019, проиграв соотечественнице Алёне Косторной.

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