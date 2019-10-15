Загитова рассказала, откуда берёт мотивацию

Короткая ссылка
Фигуристка Алина Загитова, чемпионка мира и Олимпийских игр, заявила, что мотивацию работать над собой ей даёт самокритика.
Загитова рассказала, откуда берёт мотивацию
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Наверное, такого не будет никогда, чтобы я была всем довольна. Я такой человек, который всегда чем-то будет недоволен. Даже когда я хорошо откаталась, то всё равно всегда есть куда стремиться. Говорю себе, что это не мой идеал. Это даёт мотивацию. Все спрашивают, откуда её беру — как раз отсюда», — заявила Загитова в интервью Первому каналу.

Российская фигуристка начнёт сезон на третьем этапе Гран-при во Франции, который пройдёт с 1 по 3 ноября.

Ранее Попова в шутку призвала подписчиков писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить