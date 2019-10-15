Загитова рассказала, откуда берёт мотивацию

Фигуристка Алина Загитова, чемпионка мира и Олимпийских игр, заявила, что мотивацию работать над собой ей даёт самокритика.

«Наверное, такого не будет никогда, чтобы я была всем довольна. Я такой человек, который всегда чем-то будет недоволен. Даже когда я хорошо откаталась, то всё равно всегда есть куда стремиться. Говорю себе, что это не мой идеал. Это даёт мотивацию. Все спрашивают, откуда её беру — как раз отсюда», — заявила Загитова в интервью Первому каналу.

Российская фигуристка начнёт сезон на третьем этапе Гран-при во Франции, который пройдёт с 1 по 3 ноября.

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