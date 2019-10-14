Триумфальный дебют Косторной, второе место Туктамышевой и мировой рекорд Самсонова: события выходных в фигурном катании

Россиянка Алёна Косторная одержала победу на турнире Finlandia Trophy. Она на 22 балла опередила соотечественницу Елизавету Туктамышеву и стала десятой фигуристкой в истории, выполнившей тройной аксель. Между тем в Алма-Ате состоялся мемориал Дениса Тена. Триумфатором у женщин стала бывшая ученица Этери Тутберидзе Серафима Саханович, а 14-летний Даниил Самсонов установил новый мировой рекорд среди юниоров.

Тройной аксель Косторной и эмоции Туктамышевой

Российские фигуристки продолжают доминировать на предсезонных турнирах. Главным событием выходных в фигурном катании стал «челленджер» Finlandia Trophy, проходивший в Эспоо. Его победительницей стала серебряная призёрка чемпионата мира среди юниоров 2018 года Алёна Косторная. Второе место заняла её соотечественница Елизавета Туктамышева. Тройку лидеров замкнула японка Юхана Ёкои.

Для 16-летней спортсменки этот успех стал первым на взрослом уровне. Отсутствие опыта не помешало ей уверенно заявить о себе уже в короткой программе. По её итогам она на пять баллов опередила Туктамышеву, в арсенале которой был тройной аксель. При этом многие — в том числе сама ученица Алексея Мишина — выразили сомнение в объективности оценок. Так, одна из судей значительно снизила баллы за тройной лутц и компоненты, что привело к уменьшению общей суммы.

Своё главное оружие Косторная припасла на произвольную программу. В ней она чисто выполнила сразу два тройных акселя, став десятой фигуристкой в истории, которой поддался этот элемент. В общей сложности она набрала 234,84 балла.

Для попадания на первую строчку чемпионке мира 2015 года было необходимо безупречное катание, но со своей задачей она не справилась. Исполняя каскад, Туктамышева сдвоила сальхов, показала неправильное ребро на флипе, а также допустила ряд других ошибок. Судьи значительно снизили ей оценку за технику, и за две программы она получила лишь 212,53 балла.

После выступления Косторная заявила, что намерена работать над стабильностью выполнения элементов.

«Можно ли сказать, что тройные аксели — моё фирменное оружие? Наверное, пока не так много девочек их прыгают, но я бы так не сказала, потому что это такой элемент, который может выучить и кто-то другой. А я могу не справиться с собой и не сделать его. На данный момент у меня нет планов усиливать контент, так как надо работать над стабильностью», — цитирует фигуристку «Спорт Бизнес Online».

Победа Косторной в Финляндии в очередной раз доказала силу учениц Этери Тутберидзе. Хореограф группы Даниил Глейхенгауз отметил характер своей подопечной.

«Поздравляю Алёну Косторную с победой на своём первом взрослом турнире и с тем, что проявила характер и прыгнула тройной аксель! Поздравляю всю нашу команду Team Tutberidze. Спасибо всем, кто болеет и переживает за нас! Мы всегда чувствуем вашу поддержку!» — написал специалист в Instagram.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высоко оценил выступление Косторной и других молодых фигуристок на старте сезона.

«У каждой из них есть свои очень серьёзные козыри, которые они продемонстрировали на первых взрослых стартах. У Алёны — тройной аксель и прекрасное владение коньком, глядя на её катание получаешь удовольствие. Александра Трусова сильна исполнением фантастических по сложности программ, Анна Щербакова — одухотворённым катанием при наличии сложнейшего четверного лутца. Большой удачи им всем», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Интересно, что успех Косторной был отмечен не только на родине, но и за её пределами.

«Эта девушка знает своё дело. Она словно глоток свежего воздуха. У неё другая энергетика, она выделяется среди всех спортсменок, в том числе и своих напарниц по сборной. Все её движения абсолютно выверены», — написала чемпионка мира 1979 года в парном катании Тай Бабилония.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Адам Риппон был настолько впечатлён выступлением россиянки, что назвал её своей любимой фигуристкой.

«Я смотрел её короткую программу вживую, когда был в Финляндии, и чуть не расплакался. Она невероятно хороша — хоть с тройными акселями, хоть без», — заявил спортсмен.

Что касается Туктамышевой, то она призналась, что осталась довольна своим прокатом, несмотря на второе место. В то же время спортсменка подчеркнула, что намерена внести изменения в свою программу.

«Мне не удалось сделать новый для меня каскад аксель — ойлер — сальхов, так как он у меня ещё не совсем наработан, я его только включила в программу, но в целом всё нормально. На сальхове была техническая ошибка. Этот старт для меня — подготовка к Гран-при, ещё одна проверка состояния. Какое оно? Хорошее. Нормальное, рабочее», — заявила Туктамышева.

Победу в соревнованиях спортивных пар одержали ещё одни дебютанты на взрослом уровне — россияне Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Они почти на 16 баллов опередили соотечественников Алису Ефимову и Александра Коровина. Третья строчка осталась за канадцами Любовью Илюшечкиной и Чарли Билодо.

Стоит отметить выступление на Finlandia Trophy отечественной пары Бетина Попова — Сергей Мозгов, завоевавших бронзу в танцах льду. При этом в мужском одиночном катании пьедестал обошёлся без россиян. Его победителем стал японец Сёма Уно, а Сергей Воронов и Андрей Лазукин заняли шестое и седьмое места соответственно.

По словам Воронова, для более успешного выступления ему не хватило концентрации.

«Дело в том, что я давно не выступал последним в разминке. Шестым катать тяжеловато — вроде и походил, и размялся, и перемялся, а тут нужно выйти и заставить себя выступить хорошо. В целом оценил бы прокат на «удовлетворительно». Не было нелепых ошибок, «бабочек». Да, я упал с акселя, так делать нельзя. Но это скрученный прыжок, он был в работе», — цитирует 32-летнего фигуриста Sport24.

Успех Саханович и рекорд Самсонова

В Алма-Ате завершился мемориал Дениса Тена, организованный в память о призёре Сочи-2014, убитом в июле прошлого года. В Казахстан съехались как хорошо известные болельщикам фигуристы, так и их менее опытные коллеги, что позволило надеяться на серьёзную борьбу за награды, несмотря на неофициальный характер соревнований.

Также по теме Новое достижение Трусовой и стабильность Загитовой: российские фигуристки помогли сборной Европы выиграть Japan Open Россиянки Алина Загитова и Александра Трусова блестяще выступили на Japan Open, позволив сборной Европы одержать победу на турнире в...

Главной сенсацией женского турнира стало выступление двукратной призёрки чемпионатов мира среди юниоров Серафимы Саханович. На тренировке она попыталась выполнить четверной сальхов, однако сорвала прыжок и решила не включать его в программу. Однако отсутствие элемента не помешало ей превзойти соперниц сначала в коротком, а потом и в произвольном танцах. Серебро осталось за ещё одной россиянкой Анастасией Гуляковой, бронза — за болгаркой Александрой Фейгин.

Интересно, что сама Саханович осталась недовольна своим прокатом. Она рассказала, что ей было тяжело выступать из-за отсутствия настроя с самого начала турнира.

«В произвольной программе столько ошибок, что говорить не хочется. Турнир мне понравился: организация, автобусы, тренировки, каток, отель, в раздевалках всегда водичка — всё супер. Также был очень теплый приём. Хлопали, болели за меня, впечатления очень хорошие», — приводит слова победительницы портал ProSports.kz.

У мужчин победу отпраздновал один из фаворитов — грузин Морис Квителашвили. Он на 30 баллов опередил россиянина Макара Игнатова. Тройку замкнул эстонец Даниэль Альберт Науриц.

Россияне Лина Кудрявцева — Илья Спиридонов взяли верх в соревнованиях спортивных пар, а в танцах на льду золото осталось за немцами Катариной Мюллер и Тимом Диком.

Стоит отметить уникальное достижение 14-летнего Даниила Самсонова, ставшего победителем турнира юниоров. В общей сложности он набрал 264,04 балла, что стало лучшим достижением в истории фигурного катания для данной возрастной категории.