Фигуристы Попова и Мозгов стали третьими на Finlandia Trophy

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов заняли третье место в соревнованиях танцевальных пар на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

По итогам двух прокатов российский дуэт набрал 175,24 балла — 72,11 за ритмический и 103,13 за произвольный танец.

Победу одержали представители США Мэдисон Чок и Эван Бейтс, набравшие 198,26 балла. Второе место заняли фигуристы из Китая Ван Шиюэ и Лю Синьюй — 183,09 балла.

Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов с результатом 165,81 балла стали шестыми.

В соревнованиях спортивных пар победу одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие по итогам короткой и произвольной программ 210,18 балла. Вторыми с результатом 194,28 балла стали ещё одни представители России — Алиса Ефимова и Александр Коровин. Тройку призёров замкнули канадцы Любовь Илюшечкина и Чарли Билодо — 193,58 балла.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила на Finlandia Trophy.