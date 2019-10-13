Глава ФФККР назвал достойным дебют Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослом фигурном катании
- РИА Новости
«Радует, как достойно наши девочки входят в первый взрослый сезон. У каждой из них есть свои очень серьёзные козыри, которые они продемонстрировали на первых взрослых стартах», — приводит слова Горшкова ТАСС.
Он отметил, что сильными сторонами Косторной являются тройной аксель и владение коньком, Трусовой — исполнение «фантастически сложных» программ, а Щербаковой — одухотворённое катание при наличии четверного лутца.
«Большой удачи им всем», — добавил глава ФФККР.
Все три фигуристки дебютировали на турнирах серии «Челленджер» и стали их победительницами. 16-летняя Косторная победила на Finlandia Trophy, 15-летняя Щербакова — на Lombardia Trophy, а 15-летняя Трусова с двумя мировыми рекордами — на Мемориале Ондрея Непелы.
Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила на Finlandia Trophy.