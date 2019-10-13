Глава ФФККР назвал достойным дебют Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослом фигурном катании

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков высказал мнение, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Алёна Косторная достойно дебютировали на взрослом уровне соревнований.
Глава ФФККР назвал достойным дебют Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослом фигурном катании
  • РИА Новости

«Радует, как достойно наши девочки входят в первый взрослый сезон. У каждой из них есть свои очень серьёзные козыри, которые они продемонстрировали на первых взрослых стартах», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Он отметил, что сильными сторонами Косторной являются тройной аксель и владение коньком, Трусовой — исполнение «фантастически сложных» программ, а Щербаковой — одухотворённое катание при наличии четверного лутца.

«Большой удачи им всем», — добавил глава ФФККР.

Все три фигуристки дебютировали на турнирах серии «Челленджер» и стали их победительницами. 16-летняя Косторная победила на Finlandia Trophy, 15-летняя Щербакова — на Lombardia Trophy, а 15-летняя Трусова с двумя мировыми рекордами — на Мемориале Ондрея Непелы.

Ранее сообщалось, что Алёна Косторная победила на Finlandia Trophy.

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