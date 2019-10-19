Щербакова и Туктамышева вне тройки лидеров, Алиев — второй: как россияне откатали короткую программу на Skate America

Первый этап Гран-при по фигурному катанию, проходящий в Лас-Вегасе, стартовал с неудачи российских фигуристок. По итогам короткой программы Анна Щербакова заняла четвёртое место, Елизавета Туктамышева — пятое. В мужской части соревнований вторая строчка осталась за Дмитрием Алиевым. Аналогичный результат продемонстрировали спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин.

Проблемы с техникой у россиянок

В Лас-Вегасе стартовал этап Гран-при по фигурному катанию — Skate America. Первые в сезоне соревнования подобного уровня пестрят разнообразием участников в каждой дисциплине, однако традиционно самое большое внимание приковал к себе женский турнир. За главную награду обещало развернуться ожесточённое соперничество, а в числе фавориток значились россиянки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Их противостояние представляло особый интерес, ведь на кону стоял не только успех на соревнованиях, но и преимущество в борьбе за путёвку в национальную команду. Навязать им борьбу должны были хозяйка льда Брэд Теннелл, японка Каори Сакамото и ещё одна россиянка Станислава Константинова.

Перед началом Гран-при многие эксперты предполагали, что при наличии схожих элементов сразу у нескольких фигуристок решающим фактором окажется чистота их исполнения. К сожалению, именно с этой задачей россиянки не сумели справиться в короткой программе.

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Первой на лёд вышла Щербакова. Дебютантка взрослых соревнований уверенно начала выступление, чисто исполнив двойной аксель. Однако затем произошло сразу несколько серьёзных ошибок, в том числе недокрут в каскаде тройной лутц — тройной риттбергер и последовавшее за ним падение на дорожке шагов. Всё это стоило ей значительных потерь баллов и непопадания в предварительную тройку лидеров.

Ставка Туктамышевой на более простое, но при этом чистое выступление также сработала не в полной мере. Чемпионка мира 2015 года допустила обидную оплошность на привычном для себя каскаде из двух тройных тулупов и недокрутила лутц в три оборота. Идеально выполненный тройной аксель со сложным заходом не спас россиянку от занижения оценок за технику.

«Прокат был абсолютно ужасный. Я делала всё через силу, видимо, джетлаг сказался. При этом на тренировках каталась довольно-таки неплохо», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Проблемы с технической составляющей возникли и у Станиславы Константиновой. Она недокрутила тройной тулуп, а затем упала на заходе на флип. Россиянка покидала каток чуть не плача, понимая, что шансы на попадание в тройку практически утеряны.

Ошибками россиянок лучше всего воспользовалась Теннелл. Она получила 75,10 балла, тем самым установив личный рекорд в короткой программе. Второе место осталось за японкой Каори Сакамото, третье — за её соотечественницей Вакабой Хигути. С 67,60 балла Щербакова стала четвёртой, Туктамышева расположилась строчкой ниже, а Константинова оказалась на 11-й позиции.

Уверенность Алиева

Если в женском турнире чистыми выступлениями отметились Теннелл, Сакамото и Хигути, то в мужской части соревнований срывов было гораздо больше. Безукоризненно свою программу откатал лишь канадец Киган Мессинг, занявший третье место.

Первая строчка предсказуемо осталась за главным фаворитом соревнований и любимцем местной публики Нейтаном Ченом. Его главным козырем стал каскад четверной тулуп — тройной тулуп во второй половине выступления, принесший ему значительную прибавку к общей оценке. Стоит отметить, что у двукратного чемпиона мира всё могло быть не так радужно: в начале программы он сорвал выход из четверного лутца, однако опыт сделал своё дело, и фигурист избежал падения. Судьи оценили его прокат в 102,71 балла.

К радости поклонников, удачно выступил и Дмитрий Алиев, отставший от Чена на 6,14 балла. Самым сложным элементом в его программе стал каскад четверной лутц — тройной тулуп, однако техника немного подвела его при выполнении тулупа в четыре оборота. Тем не менее серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года может записать себе этот прокат в актив.

«В целом всё прошло хорошо. Эмоции после выхода со льда были положительные. Когда совершил ошибку на четверном тулупе, понял, что нужно брать всё в свои руки и исполнять чисто тройной аксель, не теряя больше никаких баллов. Прокат назову хорошим, отлично поработали. Завтра нужно выступить так же», — рассказал Алиев.

А вот выступление дебютанта взрослых соревнований Романа Савосина никак нельзя назвать успешным. Падение и грубая ошибка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп отбросили его на последнюю строчку и лишили шансов побороться за призовые места.

Поддержка трибун для Павлюченко и Ходыкина

В соревнованиях спортивных пар Россию представлял лишь один дуэт — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В оценке за компоненты они уступили промежуточным победителям Чэн Пэн и Цзинь Яну, а также занявшим третье место Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледуку, однако опередили американцев в технике. Это позволило им набрать рекордные для себя 71,25 балла и стать вторыми. При этом отставание от китайцев минимально и составляет 1,48 очка.

Россияне чисто выполнили тройной тулуп и тройную подкрутку, а также выброс на тройной риттбергер. Интересно, что местная публика осталась в восторге от этого безукоризненного выступления и активно поддерживала атлетов на протяжении всего номера. При этом сами фигуристы отнеслись к своему прокату более критично.

Российский дуэт Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

РИА Новости

© Владимир Песня

«Мы сделали ошибку в дорожке шагов — Даша споткнулась, зацепившись за мою ногу. А значит, нам есть над чем работать, чтобы в дальнейшем подобных моментов не случалось. То, что превысили личный рекорд, конечно же, радует, но это не означает, что прокат абсолютно удался. Впереди произвольная программа, будем стараться показать свой максимум там», — приводит слова Ходыкина РИА Новости.

Самокритичность Степановой и Букина

В ритм-танце победу одержала американская пара Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью, на три балла опередившая россиян Александру Степанову и Ивана Букина. Тройку лидеров замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен. Трёхкратные призёры континентальных первенств признались, что остались недовольны своим выступлением.

«По ощущениям достаточно странно. Понимаем, какие были недочёты, но уровни ещё не видели. Отрыв очень большой», — поделилась впечатлениями Степанова.

Ещё один российский дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро занял пятое место. Как оказалось позднее, фигуристке доставляла дискомфорт травма колена, вследствие чего ей пришлось принять обезболивающее лекарство. Ещё одной причиной неудачи стало скомканное межсезонье и недостаточное количество времени на подготовку к соревнованиям.

При этом чемпионы юниорского Гран-при прошлого сезона София Шевченко — Игорь Ерёменко заняли только предпоследнюю строчку после ритм-танца.