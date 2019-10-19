Степанова и Букин занимают второе место после ритмического танца на Skate America

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Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место по итогам ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.
Степанова и Букин занимают второе место после ритмического танца на Skate America
  • Reuters

Судьи оценили выступление российского дуэта в 81,91 балла.

Лидирует американская пара Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью — 83,45 балла. Тройку лидеров замыкает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 77,85 балла.

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место (71,18), а Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — девятые (66,79).

Произвольный танец пары продемонстрируют 20 октября.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America.

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