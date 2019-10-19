Степанова и Букин занимают второе место после ритмического танца на Skate America

Россияне Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место по итогам ритмического танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на первом этапе серии Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Reuters

Судьи оценили выступление российского дуэта в 81,91 балла. Лидирует американская пара Мэддисон Хаббелл и Захари Донохью — 83,45 балла. Тройку лидеров замыкает канадский дуэт Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен — 77,85 балла. Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро занимают пятое место (71,18), а Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — девятые (66,79). Произвольный танец пары продемонстрируют 20 октября. Ранее сообщалось, что Щербакова и Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America.