Щербакова и Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не попали в тройку лидеров по итогам короткой программы на первом этапе серии Гран-при — Skate America в американском Лас-Вегасе.
Щербакова и Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America
  • Reuters

Щербакова заняла четвёртое место с результатом 67,60 балла, а Туктамышева стала пятой, получив от судей за свой прокат 67,28 балла. Станислава Константинова заняла 11-е место — 48,27 балла.

Лидирует американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла. Второе и третье места заняли представительницы Японии Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76).

Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.

Ранее сообщалось, что Морозов и Багин занимают третье место после ритмического танца на турнире Ice Star в Минске.

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