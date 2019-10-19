Щербакова и Туктамышева не попали в топ-3 по итогам короткой программы на Skate America
- Reuters
Щербакова заняла четвёртое место с результатом 67,60 балла, а Туктамышева стала пятой, получив от судей за свой прокат 67,28 балла. Станислава Константинова заняла 11-е место — 48,27 балла.
Лидирует американка Брэди Теннел, набравшая 75,10 балла. Второе и третье места заняли представительницы Японии Каори Сакамото (73,25) и Вакаба Хигути (71,76).
Произвольную программу спортсменки представят 20 октября.
Ранее сообщалось, что Морозов и Багин занимают третье место после ритмического танца на турнире Ice Star в Минске.