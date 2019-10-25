Четверные прыжки Трусовой и борьба Медведевой за медаль: чего ждать от канадского этапа Гран-при по фигурному катанию

В канадской Келоуне стартует второй этап серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Александра Трусова постарается впервые исполнить четыре четверных прыжка на официальных соревнованиях. Конкуренцию ей составят соотечественница Евгения Медведева, японка Рики Кихира и американка Брэди Теннелл. В парных соревнованиях на победу могут рассчитывать Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В мужском одиночном катании Россию представит Андрей Лазукин, а в состязаниях танцевальных пар — Софья Евдокимова и Егор Базин, а также Бетина Попова и Сергей Мозгов.

Настоящий дебют Трусовой

Женские соревнования на канадском этапе Гран-при могут похвастаться самым мощным составом участниц. Сразу несколько девушек, которые выступят на Skate Canada, ещё недавно боролись за медали чемпионата мира. К тому же к ним присоединится и самая ожидаемая дебютантка этого сезона.

Речь идёт об Александре Трусовой. Королева четверных прыжков, как называют россиянку во всём мире, выступит на своём первом этапе Гран-при и будет иметь очень высокие шансы на победу. Она уже успела побить мировой рекорд Алины Загитовой по сумме двух оценок, и произошло это ещё до феноменального выступления 15-летней фигуристки на турнире Japan Open. Тогда Трусова исполнила четыре четверных прыжка в произвольной программе, в том числе в каскаде и во второй половине программы. Даже среди мужчин на это способны лишь единицы.

Трусова готова повторить своё достижение и в Келоуне, что, без сомнений, позволит ей претендовать на первое место. Любителей фигурного катания может насторожить только падение спортсменки на тренировке, которое выглядело весьма опасно, но после этого она продолжила разминаться и исполнять четверные прыжки.

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Помимо Трусовой на награды будут претендовать сразу несколько известных фигуристок, в том числе ещё одна россиянка Евгения Медведева. Недавно она отметилась первой за долгое время победой на международном турнире, но при этом показала результат, который обычно характерен для юниоров. Больше так ошибаться, как в Шанхае, Медведевой нельзя. Она всё ещё сильна в компонентах, в отличие от Трусовой, и канадский этап будет для неё практически домашним. Но Медведева уже не даёт обещаний по поводу четверных прыжков и новых каскадов, так как в первую очередь ей нужно вновь начать выполнять то, что она умела раньше.

В противном случае Евгению может обойти не только Трусова, но и Рика Кихира, как это уже было на предсезонном турнире в Канаде. Правда, у японки хватает своих проблем. Недавно она травмировала лодыжку, что заставило её отказаться от усложнения программы четверным сальховом. Кихира по-прежнему надеется исполнить три тройных акселя в двух программах, но на Japan Open она со своим коронным элементом смотрелась не слишком убедительно и проиграла даже Загитовой. Физическая форма Рики пока вызывает вопросы, но раз она не стала сниматься с соревнований, то готова показать старые наработки.

Нельзя сбрасывать со счетов и американку Брэдли Теннелл, которая всего неделю назад заняла второе место на домашнем этапе Гран-при. Причём фигуристка обошла Елизавету Туктамышеву, которая делает ставку на тройные аксели, в то время как Теннелл берёт качеством исполнения и изяществом, которое присуще небольшому числу спортсменок.

Интересно будет понаблюдать и за выступлением восходящей звезды из Южной Кореи Ю Ён, тоже исполняющей тройной аксель, а также японки Марин Хонды. Наконец, третьей участницей от России станет Серафима Саханович. Её, в прошлом одарённую юниорку, ждёт дебют на Гран-при под руководством нового тренера Ангелины Туренко.

Низкие шансы Лазукина

Главным фаворитом мужских соревнований должен стать двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В этом сезоне он проделал практически тот же путь, что и Медведева. Он тоже успел одержать победу, выиграв турнир в Оквилле, но наделал столько ошибок, что поклонникам фигуриста стоит беспокоиться. Ни один из своих пяти четверных прыжков японец не исполнил чисто. Но при этом судьи не рискнули оставлять Ханю без солидных оценок, и в итоге он набрал 279,05 балла — большего добивался только Натан Чен, у которого прыжковая часть всегда идеальна.

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Конкурентов на втором этапе Гран-при у Ханю не будет, так что даже с парочкой падений он может впервые в карьере выиграть канадский этап. Также на места на пьедестале будут претендовать его соотечественник Кэйдзи Танака и итальянец Маттео Риццо, который уже успел выступить на трёх соревнованиях и начал готовить четверной риттбергер. За медаль также может побороться канадец Роман Садовский, у которого есть необходимый для этого набор элементов, но пока нет стабильности.

Россию представит только Андрей Лазукин, так как заявленный первоначально Михаил Коляда снялся со всех этапов Гран-при из-за синусита. Новый сезон у фигуриста из Санкт-Петербурга не складывается — 168,54 балла на турнире в Бергамо и 203,91 в Хельсинки говорят сами за себя. Но тогда Лазукин жаловался на недостаточную физическую форму и по крайней мере пробовал исполнить четверной лутц. Прогресс с его стороны ещё возможен, но вряд ли уже спустя две недели с последнего старта.

Трансформация Тарасовой и Морозова

Ещё одно весьма ожидаемое событие канадского этапа Гран-при — выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Одна из сильнейших пар мира, до чьего уровня не дотягивает никто из других участников соревнований, в этом сезоне успела удивить своих болельщиков как в хорошем, так и в плохом смысле. На открытых прокатах в Москве они показали, как сильно прибавили в хореографии после переезда в США к новому тренеру Марине Зуевой, но затем провалились на первом официальном старте в Солт-Лейк-Сити, не набрав и 195 баллов.

Этот результат оказался неприятным, но не удивительным. Тарасова и Морозов долго вкатываются в сезон, а после смены тренера этот процесс просто не мог не затянуться. К тому же пару выбила из колеи задержка из-за проблем с визой, которая не позволила нормально потренироваться и вовремя долететь до Солт-Лейк-Сити.

В Канаде пара может преобразиться, а другого пути у Тарасовой и Морозова нет — к Зуевой они ехали именно для того, чтобы прибавить в образности и наконец-то оказаться на вершине. Проблемы с техникой они уже не раз преодолевали в прошлом, и сейчас им ничто не должно помешать сделать это вновь. Россияне не будут испытывать большого давление со стороны соперников, разве что хозяева льда Любовь Илюшечкина с новым партнёром Чарли Билодо могут чем-то удивить.

Борьба танцоров за место под солнцем

Главными действующими лицами танцевального турнира станут американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Только что они выиграли домашний этап Гран-при с результатом 209,55 балла, попутно установив личный рекорд в ритм-танце. Теперь им не придётся далеко ехать из Лас-Вегаса и проходить акклиматизацию, чтобы, возможно, уже сейчас обеспечить себе участие в финале Гран-при.

Помешать танцорам из США занять первое место могут разве что хозяева льда Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Они уже одержали одну домашнюю победу, выиграв турнир Autumn Classic, причём с неплохим показателем для столь раннего старта — 202,49 балла. К тому же дуэт старается держать марку и радовать чем-то оригинальным.

Борьба за бронзу будет максимально открытой. В Келоуне выступят ещё по две пары из Канады и США, рвущиеся в элиту представители Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин, а также британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Россию представят Софья Евдокимова с Егором Базиным и Бетина Попова с Сергеем Мозговым, у которых шансов на медаль поменьше, чем у конкурентов.

Прошлогодние третьи номера сборной Евдокимова и Базин начинали сезон со скромных 164,62 балла на турнире в Братиславе. Но тогда их подготовка была сорвана из-за болей в спине у партнёрши, а сейчас у них был целый месяц на доработку программ. Попова и Мозгов постараются показать, какой они нашли баланс между собственным креативом и сухостью правил, — от судейских придирок эта самобытная пара продолжает страдать и в этом сезоне, получая примерно 175 баллов за свои выступления.