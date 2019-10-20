«Программа космического уровня»: в России восхищены выступлением Щербаковой на этапе Гран-при в США

На Skate America Анна Щербакова проявила серьёзные бойцовские качества и не оставила соперницам ни шанса. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает, что лишь Александра Трусова способна соперничать с Щербаковой в плане сложности программы. Между тем многие эксперты сходятся во мнении, что американские судьи занизили оценки российским фигуристкам.

Выступление 15-летней Анны Щербаковой на Skate America вызвало восхищение со стороны как любителей спорта, так и экспертов. По-взрослому уверенное катание и первое в истории чистое исполнение двух четверных лутцев принесли девушке первую золотую медаль на этапах Гран-при, а также заставили воспринимать её как одну из главных фавориток сезона в соревнованиях женщин.

Одними из первых свою подопечную поздравили её наставники — Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз. Так, тренер опубликовала в Instagram совместную фотографию со спортсменкой с подписью «Один есть», а хореограф поблагодарил всех поклонников таланта Щербаковой.

«Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран-при Skate America! Спасибо всем, кто не спал и болел за нас», — говорится в сообщении Глейхенгауза.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков похвалил Щербакову и отметил, что 15-летняя девушка смогла проявить характер и собраться после не столь успешной короткой программы, по итогам которой она заняла промежуточное четвёртое место.

«Аня — большая молодец, справилась. Мы все прекрасно понимаем, как тяжело было выступать нашим спортсменам после почти суточного перелёта в США, как трудно было собраться. Но она... сделала всё, что могла, маленькая, хрупкая девушка продемонстрировала серьёзные бойцовские качества на первом взрослом этапе Гран-при, справилась с двумя четверными лутцами. Поздравляю её и всю команду Этери Тутберидзе — не оставили соперницам ни шанса», — цитирует Горшкова ТАСС.

За произвольную программу Щербакова получила 160,16 балла, что является вторым результатом в истории. По этому показателю она обошла действующую олимпийскую чемпионку Алину Загитову и Алёну Косторную и уступает лишь Александре Трусовой (163,78). При этом последняя получила столь высокие оценки на турнире класса «Челленджер» в Братиславе, который значительно уступает этапам Гран-при по статусу.

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков в беседе с RT также высоко оценил результаты Щербаковой, но отметил, что ей ещё есть над чем работать.

«Произвольная программа была исполнена на фантастическом уровне — очень уверенно и профессионально. Анна каталась очень осознанно. Как хореограф могу сказать, что в одном моменте было необходимо немного больше дотянуть ножку. Но о таких мелочах приходится говорить, когда не к чему придраться», — сказал Железняков.

Он выразил мнение, что Щербакову уже сейчас можно считать одной из фавориток сезона, но ей необходимо продолжать демонстрировать высочайший уровень.

«В фигурном катании очень тяжело предугадать, что произойдёт в будущем. Если Аня будет оставаться в такой же форме и продолжит так кататься, то, безусловно, будет бороться за самые высокие места», — отметил хореограф.

По его словам, судьи на Skate America немного занизили оценки Щербаковой и другим россиянкам, что в последнее время является распространённой практикой.

«Согласен, что российским спортсменкам можно было поставить оценки повыше. Но сейчас подобное имеет место, с этим нельзя бороться. Догадываюсь, почему это происходит. В женском катании очень тяжело соперничать с воспитанницами Тутберидзе, и таким способом судьи пытаются дать шанс другим фигуристкам. Но, как говорит Этери Георгиевна, «злее будут». На мой взгляд, для наших девушек это плюс. Они понимают, что им нельзя ошибаться, чётче работают и стараются делать всё идеально», — заключил Железняков.

В свою очередь, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух заявил, что у Щербаковой программа «космического уровня».

«На данный момент лишь Щербакова и Трусова могут противостоять друг другу в этом аспекте. Другим девушкам остаётся только надеяться, что они будут ошибаться. Если они будут выступать так же, как сегодня это сделала Анна, то у соперниц не будет шансов», — пояснил он RT.

При этом известный тренер Артур Дмитриев считает, что триумфальный прокат Щербаковой не является случайностью. По его мнению, Анна обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать лидером женского фигурного катания.

«Знаю, что Анна владеет несколькими четверными прыжками. Она технически сильнее своих оппоненток, в том числе в прыжковых элементах. Анна с такой лёгкостью обходит соперниц, им догонять очень тяжело. Хорошо бы ей всё это сохранить, а я очень рад за неё. Основные сложности начнутся во время переходного возраста, когда ей будет 16 или 17. Будет намного труднее, чем сейчас», — цитирует Дмитриева РИА Новости.

Заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова гораздо более бурно отреагировала на триумф Щербаковой. По её словам, в будущем американским болельщикам очень долго придётся ждать подобного шоу.

«Просто исторические соревнования. То, что сегодня сделала Щербакова — показала два таких четверных лутца, — это впервые в истории... Сто лет теперь нужно будет ждать таких рекордов. И Лиза (Туктамышева. — RT), конечно, выстрелила с пятого места», — выразила мнение Тарасова.

Согласился с ней и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. По его словам, любителям фигурного катания в Лас-Вегасе посчастливилось стать свидетелями исторического момента.

«Это было реально круто. И неважно, что Анна поднялась с четвёртого места на первое, бывало и с шестого прорывались. Важно, что сегодня обе наши девушки показали нам настоящее чудо, подарили праздник спорта. Гордимся нашими фигуристками», — заявил Ягудин.

Тем не менее прославленный спортсмен обратил внимание и на некоторые негативные эпизоды турнира. Так, он остался недоволен работой судей на Skate America, выразив мнение, что те немного занизили баллы россиянкам.

«Я не совсем согласен с оценками на этом старте, в том числе за недокруты и Туктамышевой, и Щербаковой в короткой программе. Не совсем солидарен с баллами и в произвольной, но я не судья, а комментатор», — признался четырёхкратный чемпион мира.

Он особо обратил внимание на оценки фигуристок за программные компоненты, заострив внимание на баллах Туктамышевой. По его словам, учитывая её артистизм и мастерство, она могла рассчитывать на гораздо большее, чем 64,30 очка.

«На мой взгляд, Туктамышева вообще демонстрирует абсолютно зрелое, выверенное катание со своим подоспевшим шармом, который не может оцениваться столь низко на второй оценке», — заключил Ягудин.

Согласился с ним и Авербух: по его словам, Елизавета была вправе рассчитывать на серебряную медаль.

«В произвольной программе Туктамышева показала сумасшедшее выступление. Думаю, именно не совсем корректное судейство помешало ей занять второе место. Как сказал Алексей Мишин, она является путеводной звездой для всех фигуристок старше 15—16 лет. Она демонстрирует, что и в более зрелом возрасте можно продолжать показывать выдающиеся результаты», — добавил Авербух.

Остался доволен прокатом Туктамышевой также глава ФФККР, особо отметив её умение оставаться собранной в сложных ситуациях.

«Елизавета Туктамышева в сложнейшей обстановке, в острейшей конкуренции справилась — сделала два тройных акселя, в очередной раз продемонстрировав плоды серьёзной работы с тренером Алексеем Мишиным», — подчеркнул Горшков.

Сам наставник заявил, что его подопечная на равных сражалась с Щербаковой. Он обратил внимание на тот факт, что на данный момент Туктамышева остаётся единственной фигуристкой, исполняющей тройной аксель.

«Это элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо исполняют. Она остаётся одной из немногих фигуристок, которая владеет этим уникальным прыжком», — сказал Мишин.

Он признал, что считает спорным судейство на этапе Гран-при в США, но заверил, что Туктамышева продолжит борьбу за выход в финал соревнований.

«Соревноваться с представителями США на Американском континенте очень сложно. Не потому, что они значительно превосходят нас, а потому, что дома и стены помогают. Но мы, конечно, будем бороться за выход в финал», — добавил специалист.