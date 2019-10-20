Авербух считает, что судейство помешало Туктамышевой занять второе место

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду хореограф Илья Авербух оценил выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.
Авербух считает, что судейство помешало Туктамышевой занять второе место
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«В произвольной программе Туктамышева показала сумасшедшее выступление. Думаю, именно не совсем корректное судейство помешало ей занять второе место. Как сказал Алексей Мишин, она является путеводной звездой для всех фигуристок старше 15—16 лет. Она демонстрирует, что и в более зрелом возрасте можно продолжать показывать выдающиеся результаты», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее Туктамышева заявила, что довольна своей произвольной программой на Skate America.

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