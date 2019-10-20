Туктамышева осталась довольна своей произвольной программой на Skate America

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от своего выступления в произвольной программе на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

«Эмоции положительные. Удалось более качественно сегодня представить свою программу, чем вчера, поэтому я в целом довольна. Единственное — остался осадок после короткой. Но главное, что всё закончилось хорошо», — цитирует спортсменку Sport24.

По её словам, ей не нравится тот факт, что она пока не всегда может чувствовать лёгкость в своём катании. Чемпионка мира 2015 года отметила: это может быть связано с тем, что она нервничает, из-за чего сильнее забиваются ноги и, следовательно, ей тяжелее кататься.

«В целом всё равно я довольна», — сказала Туктамышева.

Туктамышева завоевала бронзовую медаль Skate America, набрав 205,97 балла.

Ранее Станислава Константинова заявила, что не хочет искать оправдания неудачному катанию на Skate America.

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