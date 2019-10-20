Константинова заявила, что не хочет искать оправдания неудачному катанию на Skate America

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала своё выступление на турнире Skate America в Лас-Вегасе — первом в сезоне этапе серии Гран-при.

«Наверное, пыталась держать концентрацию до конца, немножко не хватило сил. Видимо, настраивалась на то, чтобы всё делать наотмашь. Сил не хватило, посыпались ошибки, вращение сорванное — это вообще какой-то нонсенс», — приводит слова спортсменки Sport24.

По её словам, она настраивалась на чистый прокат, но, возможно, перенервничала перед выступлением. При этом она отметила, что не может назвать точную причину ошибок.

«Не хочется сейчас никаких оправданий искать, философствовать, просто нужно приехать домой и разобраться во всём, готовиться к следующему старту, выходить и всё делать», — сказала Константинова.

Константинова на Skate America заняла 11-е место, набрав 143,39 балла.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе.