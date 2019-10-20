Хореограф группы Тутберидзе: спасибо всем, кто не спал и болел за Щербакову

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы тренера Этери Тутберидзе, опубликовал пост в социальных сетях после победы Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.

«Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран-при Skate America! Спасибо всем, кто не спал и болел за нас», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла. Она стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить чисто два четверных лутца в произвольной программе.

Ранее глава ФФККР Александр Горшков отреагировал на победу Щербаковой на Skate America.