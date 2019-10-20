Хореограф группы Тутберидзе: спасибо всем, кто не спал и болел за Щербакову
- © Raniero Corbelletti/AFLO
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«Да! Поздравляю Анну Щербакову и всю нашу команду с золотой медалью на Гран-при Skate America! Спасибо всем, кто не спал и болел за нас», — написал Глейхенгауз в своём Instagram.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла. Она стала первой фигуристкой в истории, которой удалось исполнить чисто два четверных лутца в произвольной программе.
Ранее глава ФФККР Александр Горшков отреагировал на победу Щербаковой на Skate America.