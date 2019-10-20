Глава ФФККР отреагировал на победу Щербаковой на Skate America

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление россиянки Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.
Глава ФФККР отреагировал на победу Щербаковой на Skate America
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Аня сумела проявить настоящий спортивный характер и выиграть после некоторой неудачи в короткой программе», — приводит слова Горшкова РИА Новости.

По его словам, российская фигуристка показала блестящий прокат, выполнив два четверных лутца, что никому до неё не удавалось в женском одиночном катании. Он также отметил выступление Елизаветы Туктамышевой.

«Я от всей души поздравляю Лизу — это удачное выступление», — сказал Горшков.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла. Туктамышева стала третьей (205,97).

Ранее тренер Артур Дмитриев заявил, что Щербакова была на голову сильнее соперниц на Skate America.

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