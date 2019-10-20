Дмитриев: Щербакова была наголову сильнее соперниц на Skate America
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«Я ещё раньше видел программу Ани, она действительно технически сильнее всех, для нее отставание в восемь баллов — это немного, так что меня не удивила её победа», — цитирует Дмитриева Sport24.
Он отметил, что фигуристка смогла справиться с волнением и продемонстрировала свой технический потенциал.
Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.
Ранее сообщалось, что Щербакова впервые в истории чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе.