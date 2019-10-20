Дмитриев: Щербакова была наголову сильнее соперниц на Skate America

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании тренер Артур Дмитриев прокомментировал выступление россиянки Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.
Дмитриев: Щербакова была наголову сильнее соперниц на Skate America
  • © Hitoshi Mochizuki/AFLO
  • globallookpress.com

«Я ещё раньше видел программу Ани, она действительно технически сильнее всех, для нее отставание в восемь баллов — это немного, так что меня не удивила её победа», — цитирует Дмитриева Sport24.

Он отметил, что фигуристка смогла справиться с волнением и продемонстрировала свой технический потенциал. 

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Ранее сообщалось, что Щербакова впервые в истории чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе.

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