Дмитриев: Щербакова была наголову сильнее соперниц на Skate America

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании тренер Артур Дмитриев прокомментировал выступление россиянки Анны Щербаковой на первом в сезоне этапе серии Гран-при — Skate America в Лас-Вегасе.

«Я ещё раньше видел программу Ани, она действительно технически сильнее всех, для нее отставание в восемь баллов — это немного, так что меня не удивила её победа», — цитирует Дмитриева Sport24.

Он отметил, что фигуристка смогла справиться с волнением и продемонстрировала свой технический потенциал.

Щербакова завоевала золото Skate America, набрав 227,76 балла.

Ранее сообщалось, что Щербакова впервые в истории чисто исполнила два четверных лутца в произвольной программе.