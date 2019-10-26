Падение Медведевой, третье место Трусовой, лидерство в парах: на этапе Гран-при в Канаде прошли короткие прокаты

В канадской Келоуне начался второй в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Короткую программу среди женщин выиграла японка Рика Кихира, в то время как Александра Трусова заняла третье место, а Евгения Медведева с падением стала шестой. В парах лидерство захватили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову удалось стать только третьими.

Разминка Трусовой и двойной удар Медведевой



Короткая программа у девушек превратилась в битву тройных акселей, в которой россиянки участия не принимали. Первое место заняла выступавшая последней Рика Кихира. Все разговоры о том, что недавняя травма могла бы помешать ей, прекратились в момент исполнения спортсменкой фирменного прыжка. Японка сделала его очень легко, как на разминке.

А после того, как самый сложный этап программы пройден, Кихира уже обычно не ошибается. Оставшуюся часть проката под песню «Завтрак в Багдаде» она провела безупречно, получив за него 81,35 балла — в текущем сезоне это лучшая оценка за короткую программу у девушек.

На второе место поднялась кореянка Ю Ён. Это было и неожиданно, и ожидаемо одновременно. 15-летняя фигуристка дебютировала на взрослом уровне в этом сезоне и долгое время пыталась исполнить тройной аксель, но ни одна из многочисленных предыдущих попыток не была удачной. Теперь же и она вошла в число спортсменок, показавших этот элемент публике на соревнованиях.

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Ю Ён поразила судей не только этим. За технику она набрала почти столько же, сколько Кихира, а если отбросить оценку за тройной аксель, то кореянка и вовсе обошла более известную соперницу по набранным баллам. Но в чём она безоговорочно уступала, так это в компонентах. Ю Ён набрала в сумме 78,22 балла, и это тоже повод для гордости: никто, кроме Кихиры, столько не набирал в этом сезоне.

Время Александры Трусовой обычно приходит в произвольной программе, а пока, после короткой, она притаилась за спинами соперниц. Ученица Этери Тутберидзе может исполнять в первый день только каскад лутц — риттбергер и за счёт него стараться максимально сократить отставание. Свою программу под «Пер Гюнта» Трусова выполнила хорошо, допустив лишь помарки на дорожке шагов, за что получила 74,40 балла и заняла третье место.

Евгении Медведевой выступление на практически домашнем этапе Гран-при не удалось. Короткая программа началась с недокрута на тулупе в каскаде, затем она споткнулась на приземлении с акселя, но худшее её ожидало на лутце. Россиянка не просто болезненно упала, а ещё и ударилась о борт. Героически докатав программу, фигуристка мрачно ушла со льда. Она получила вторую с конца оценку за технику, но благодаря компонентам поднялась на шестое место с 62,89 балла. Между ней и Трусовой расположились также неидеально откатавшие свои программы, но избежавшие падений американка Брэди Теннелл и канадка Габриэль Дэйлман.

Возвращение Ханю

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю вернулся на свой прежний фантастический уровень, когда безупречно исполнял четверные прыжки, а хореография заставляла судей ставить одни десятки. Четверной сальхов, тройной аксель и четверной тулуп в каскаде с тройным получили огромные надбавки, к которым затем прибавились достойные баллы за вращения и сумасшедшие — за компоненты. Ханю заслужил 109,60 балла — это второй после его собственного результат в истории, опережающий лучший показатель Натана Чена.

Остальным фигуристам оставалось только разыгрывать промежуточное второе место, и его неожиданно занял дебютант Гран-при из США Камден Пулкинен. С чистым четверным тулупом и 89,05 балла он обошёл многих более известных фигуристов, таких как Нам Нгуен из Канады, ставший в итоге третьим, Кэйдзи Танаку из Японии и Маттео Риццо из Италии, который своё выступление попросту завалил.

Российский фигурист Андрей Лазукин стал шестым, что для него можно признать некоторым успехом. Он единственный предпринял попытку исполнить четверной лутц и практически справился с ним, но судьи всё-таки сняли за исполнение полбалла. Хватало помарок и на остальных элементах, но в целом фигурист из Санкт-Петербурга выступил лучше, чем на прошлых турнирах, и набрал 78,99 балла, с которыми ещё можно надеяться на бронзу при безупречном исполнении произвольной программы.

Идеал Бойковой и Козловского

Лучше всех из российских представителей выступили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в парном катании. Они выиграли короткую программу с безукоризненным выступлением под инструментальную композицию My Way. Бронзовые призёры чемпионата Европы чисто исполнили все элементы, но особенно хорошо им удался сложный выброс флип и поддержка четвёртого уровня, надбавки за которые составили больше двух баллов. Бойкова и Козловский побили личный рекорд для официальных соревнований, набрав 76,45 балла — только китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян на домашнем Shanghai Trophy выступали лучше.

Выступали в Канаде и лидеры сборной России Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Им пока не удаётся в полной мере воплотить свои планы в жизнь, что для пары, пошедшей на кардинальные перемены в межсезонье, вполне естественно. Но положительные сдвиги уже имеются. Вице-чемпионы мира получили лучшие оценки за компоненты под «Болеро», однако стать первыми им помешал сдвоенный тулуп Морозова. Пара набрала 73,57 балла, и это более оптимистичный результат, чем был у россиян в начале прошлого сезона.

В произвольной программе Тарасова и Морозов будут пытаться подняться с третьего места хотя бы на второе, противостоя хозяевам льда Кирстен Мур-Тауэрс и Майклу Маринаро. Канадцы получили от судей 75,50 балла, тоже не сумев идеально исполнить параллельный тулуп.

Танцевальные неудачи россиян

В танцах на льду за лидерство по итогам первого дня боролись два дуэта. Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью уже успели выиграть домашний этап Гран-при, но этого им оказалось мало, и они зашли на территорию Пайпер Гиллес и Поля Пуарье, чтобы уже по итогам соревнований в Канаде обеспечить себе участие в финале.

Пока бронзовые призёры последнего чемпионата мира со своей задачей справляются. Судьи практически ни к чему не придирались, изредка понижая оценки за отдельные элементы. Хаббелл и Донохью получили всё-таки меньше баллов за ритм-танец, чем у себя дома, но и 83,21 балла им хватило для первого места. Гиллес и Пуарье показали твиззлы четвёртого уровня, но ошиблись на дорожке шагов и набрали 82,58 балла, которые позволят бороться дальше. Лучшей в базовой стоимости танца, но не в его исполнении, стала ещё одна канадская пара Кэйтлин Хоайек и Жан-Люк Бэйкер, оказавшиеся третьими с 79,52 балла.

Среди россиян лучший результат показали Бетина Попова и Сергей Мозгов. Оценивать их наравне с остальными участниками судьи всё ещё упорно не хотят, и пока что танцорам остаётся довольствоваться оценкой 71,44 балла за свою интерпретацию «Кабаре». На своём единственном этапе Гран-при, куда их допустили, россияне пока занимают шестое место.

Софье Евдокимовой и Егору Базину даже таких оценок было не достичь. Пара продолжает сыпаться на глазах, хотя ещё недавно казалось, что у неё будет шанс подтянуться к мировым лидерам. Однако во второй раз за сезон для них оказалось непосильной задачей набрать больше 70 баллов за ритм-танец. В Канаде они пока идут на предпоследнем девятом месте.