Попова раскритиковала современные правила фигурного катания

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, подвергла критике современные правила фигурного катания.

«Правила сильно нас зажимают. Столько дурацких ограничений! Руку выше головы не подними, осевую не пересекай. Что произойдёт страшного, если её пересечь? Все резко станут лучше кататься? Нет», — приводит слова Поповой Sport24.

Она отметила, что ещё 10—15 лет назад правила были другими, что позволяло спортсменам делать свои программы более разнообразными.

«Каждая пара работала в своём стиле, постоянно придумывались какие-то креативные элементы, люди постоянно находились в поиске. Сейчас все работают над лёгкостью. Чем более воздушно будет выглядеть твой прокат, тем лучше. Раньше, если ты сделал что-то прикольное и крутое, это ценилось, сейчас — чем проще и воздушнее, тем лучше. Это, конечно, очень печально», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции среди российских фигуристок.