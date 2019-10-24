Попова раскритиковала современные правила фигурного катания
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- РИА Новости
«Правила сильно нас зажимают. Столько дурацких ограничений! Руку выше головы не подними, осевую не пересекай. Что произойдёт страшного, если её пересечь? Все резко станут лучше кататься? Нет», — приводит слова Поповой Sport24.
Она отметила, что ещё 10—15 лет назад правила были другими, что позволяло спортсменам делать свои программы более разнообразными.
«Каждая пара работала в своём стиле, постоянно придумывались какие-то креативные элементы, люди постоянно находились в поиске. Сейчас все работают над лёгкостью. Чем более воздушно будет выглядеть твой прокат, тем лучше. Раньше, если ты сделал что-то прикольное и крутое, это ценилось, сейчас — чем проще и воздушнее, тем лучше. Это, конечно, очень печально», — добавила фигуристка.
Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева поделилась мнением о конкуренции среди российских фигуристок.