«Выступление Медведевой было катастрофически слабым»: о чём говорили после коротких прокатов на Skate Canada

Россиянка Евгения Медведева заняла шестое место после короткой программы на этапе Гран-при Канады из-за целого ряда ошибок, хотя на тренировках чисто исполняет все элементы. Об этом заявил хореограф спортсменки Илья Авербух. Александра Трусова, занявшая промежуточное третье место, пожаловалась на запрет четверных прыжков в коротких прокатах. Между тем Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, захватившие лидерство в соревнованиях пар, отметили, что не обращают внимания на свой результат, поскольку произвольная программа играет куда более важную роль.

«Евгения очень расстроена, мы оба ошеломлены»

По итогам первого дня канадского этапа Гран-при лучший результат среди российских одиночниц показала Александра Трусова, занявшая третье место с отставанием в семь баллов от японки Рики Кихиры. После проката она заявила, что не одобряет запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе, но будет учить тройной аксель, который правилами разрешён.

«Понравилось здесь выступать. Тренер Сергей Дудаков настраивал, говорил слова, которые говорит перед каждым соревнованием. После проката рассказал все ошибки, будем над ними работать. Буду улучшать своё катание, вращения, буду учить тройной аксель, стараться делать больше. Конечно, обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные, потому что, когда я на показательных катала короткую, у меня получалось там сделать четверной, и я очень хочу, чтобы можно было делать четверные в короткой программе», — рассказала Трусова «Спорт24».

Она также отметила, что перестала волноваться из-за трюка со сменой платья во время короткого проката, хотя раньше беспокоилась по этому поводу.

«Менять цвет платья не тяжело. Перед первым стартом переживала, потому что до этого пробовали всего несколько раз. И я всё переживала — оно то раньше открывалось, то позже, и я очень волновалась. Но потом всё получилось», — добавила фигуристка.

Евгения Медведева заняла шестое место после ряда ошибок и падения на лутце. Она не стала общаться с журналистами и комментировать своё выступление. Её тренер Брайан Орсер признался, что был в шоке от результата.

«Она очень расстроена, мы оба ошеломлены, не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих», — заявил тренер в беседе с ТАСС.

Хореограф фигуристки Илья Авербух заверил болельщиков, что Медведева находится в хорошей физической форме, но не может показать свой максимум на соревнованиях.

«У Медведевой было очень неудачное выступление. Тем оно обиднее, что Женя находится в очень хорошей форме. На тренировке она показывала чистейшие сильные прокаты, а на соревнованиях — целый каскад ошибок. Это всё очень грустно. Обидно, хочется её поддержать, но выступление было катастрофически слабым. Пока у неё не получается победить свою психологию, эти чувства её одолевают. Двойной аксель — нелюбимый прыжок для Медведевой, не раз он её подводил, и сейчас тоже. Понятно, что если мы выпустим её сейчас на лёд, то она сделает их десять из десяти, но психология сыграла свою роль», — сказал Авербух.

«Одна ошибка — не страшно, всё впереди»

Лучше всех из россиян в первый день соревнований выступила пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Они заняли первое место с результатом 76,45 балла, но сразу дали понять, что достижением это не считают и будут настраиваться на хороший произвольный прокат.

«Сегодняшний результат не имеет значения, наш главный день будет завтра, поэтому текущие баллы не так важны. Цель каждого спортсмена — выступить чисто и донести заложенную в его программу идею. Фигурное катание — это не только спорт, но ещё и искусство, поэтому спортсмены стремятся к тому, чтобы лучше сочетать технический аспект со второй оценкой, которая складывается из разных компонентов», — сказал Козловский.

Третьими в парном катании стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Впрочем, они не расстроились из-за такого результата, к которому привела единственная ошибка партнёра на прыжке.

«Всё хорошо. Одна ошибка — не страшно, всё впереди. Это только начало сезона, первый крупный старт. В целом программа хорошо прошла, мы сделали все элементы», — сказала Тарасова.

«Я собой недоволен. Евгения всё сделала, это хорошо. Мне нечего добавить. Прыжок — он либо есть, либо его нет, его надо делать. Это элемент не парного катания, а больше одиночного, поэтому не надо никаких сложностей выдумывать. Всю остальную программу сделали хорошо. Довольны подкруткой, выбросом, поддержкой, вращением — всё сделали хорошо. Такое ощущение, что меня просто разорвало в воздухе во время отрыва, не смог скрутиться на третий оборот», — добавил Морозов.

«Почти всё получилось, но было немного шатко и неуверенно»

В танцах на льду промежуточное шестое место заняли Бетина Попова и Сергей Мозгов. После ритм-танца партнёрша рассказала, что больше всего запомнилось в прокате.

«Всё хорошо. Сергей попытался упасть разок, но у него не получилось. Оценками никогда нельзя быть довольными, я всегда хочу больше. Но в целом мы где-то там же, где были на «Челленджерах», поэтому это хорошо. Больше всего я довольна плакатом, который нам нарисовали японские зрители. У нашей пары теперь есть первый плакат, мы в восторге. Мы его увидели на трибунах, но ещё не рассматривали. Там нарисованы моя собака и мы — это прекрасный коллаж нашей пары. Мы в таком восторге, что нас где-то любят и знают, это так прикольно. Мы им очень благодарны. Японские зрители, наверное, самые благодарные зрители. Они хлопают всем, поддерживают, приходят на тренировки в шесть утра. Мы-то не хотели приходить, а они пришли. Они просто крутые, я восторгаюсь», — поделилась эмоциями Попова.

У других российских танцоров Софьи Евдокимовой и Егора Базина выступление не получилось. Они заняли лишь девятое место, сильно отстав от лидеров. При этом пара считает, что со своим прокатом она справилась.

«Смешанные чувства. Почти всё получилось из того, что наработали. Но было немного шатко и неуверенно. Хотя по сравнению с прошлым стартом мы прибавили. Это ведь только начало сезона. Мы не разбирали ещё ничего, но там уже и так всё понятно. У нас маленькие компоненты, не очень приятно. Хочется больше. Может быть, из-за того, что мы были немного скованы из-за канадской арены», — сказал Базин.

Евдокимова раньше жаловалась на боли в спине, но сейчас она заявила, что её здоровью уже ничто не угрожает и это не стало причиной неудачного выступления.

«Всё более-менее неплохо. Федерация отправляла меня в Германию. Спасибо им большое, что всё так оперативно сложилось. Они очень быстро свозили меня туда после Братиславы, там врачи что-то сделали, и стало намного легче. После этого было две с половиной недели, чтобы мы как-то подготовились», — добавила спортсменка.