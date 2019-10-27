Чистый прокат Медведевой, рекорды Трусовой, победа Бойковой и Козловского: россияне выиграли два золота на Skate Canada

На этапе Гран-при в канадской Келоуне российские фигуристы одержали две победы. Александра Трусова выиграла женские соревнования, исполнив три четверных прыжка в произвольном прокате. Заодно она побила два принадлежавших ей мировых рекорда. Евгения Медведева реабилитировалась за провал в короткой программе, но заняла в итоге пятое место. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые победили на Гран-при, став лучшими в состязаниях пар. Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались на третьей позиции.

Мировые рекорды Трусовой и возрождение Медведевой

Короткая программа в современном женском катании уже становится практически неактуальной. Элементы ультра-си, которые можно выполнять в любом количестве в произвольном прокате, настолько прочно вошли в арсенал всех ведущих спортсменок, что ими можно полностью переписывать итоговые протоколы. Лишний раз это подтвердила Александра Трусова. На Skate Canada она заявила в свою произвольную программу четыре четверных прыжка, и их первое в истории успешное исполнение на официальных соревнованиях просто не могло не принести победу дебютантке Гран-при.

Это достижение пока не покорилось ученице Этери Тутберидзе. Свою программу под музыку из «Игры престолов» Трусова начала с падения на сальхове — фигуристка слишком резко оттолкнулась и не смогла удержаться на ногах. Но даже без одного четверного прыжка прокат 15-летней спортсменки стал историческим. Она чисто выполнила лутц, тулуп в каскаде и ещё один тулуп в каскаде во второй половине программы. Ещё до объявления оценок стало очевидно, что будут новые мировые рекорды, ведь за одну только технику Трусова набрала больше 100 баллов — среди мужчин этого добивались только четыре спортсмена.

Не менее важным итогом проката стало то, что судьи продолжили повышать Трусовой оценки за компоненты — единственный элемент, в котором фигуристка уступает лидерам. В итоге она получила 166,62 балла за прокат и 241,02 балла в сумме, переписав собственные достижения месячной давности. Если Трусова всё-таки сделает четыре четверных, а заодно освоит тройной аксель, то и эти цифры скоро могут показаться ничтожными.

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Прокат россиянки не был победным, пока не откатала лидирующая после короткой программы Рика Кихира. Но в этот раз у японки не было шансов обойти российскую фигуристку. Из-за недавней травмы она временно исключила лутц из своей программы, так что даже двух чистых тройных акселей ей было недостаточно. К тому же Кихира первую попытку своего коронного прыжка всё равно не сделала идеально, оступившись после приземления. Но в перспективе, когда японка окажется в лучшей форме, её нельзя будет сбрасывать со счетов. На Skate Canada она даже в таком состоянии набрала 230,33 балла в сумме и стала серебряным призёром.

Для Евгении Медведевой турнир в Келоуне закончился, скорее, положительно. Как и обещал её тренер Брайан Орсер, после провала в короткой программе она сумела выйти на произвольную со свежей головой и вновь стала той фигуристкой, которая восхищала каждой секундой своего пребывания на льду. Свой прокат под музыку из «Мемуаров гейши» Медведева исполнила вдохновенно и безукоризненно, вопросы у судей вызвал только её начальный лутц. За компоненты россиянка набрала 73,72 балла и побила личный рекорд. Больше в произвольной программе набирала только Алина Загитова.

Увы, ошибки короткого проката дали о себе знать, и Медведева набрала в сумме лишь 209,62 балла — этого хватило только для пятого места. Двукратную чемпионку мира опередили южнокореянка Ю Ён, которая уже не смогла повторить свой тройной аксель, и американка Брэди Теннелл. Медведевой теперь крайне сложно будет отобраться в финал Гран-при. Впереди её ждут московский этап соревнований и ещё одна встреча с Трусовой.

Первое золото Бойковой и Козловского

Ещё одним российским триумфом стала победа пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. В произвольной программе они выступили под музыку из фильмов про Джеймса Бонда. Технически пара была безупречна. Особенно здорово на фоне соперников смотрелись их параллельный тройной сальхов и выбросы. Свой безукоризненный флип ученики Тамары Москвиной не повторили, но достойно заменили его лутцем и риттбергером.

В итоге Бойкова и Козловский практически побили свой личный рекорд в произвольной программе, а в сумме всё-таки получили лучшие оценки за карьеру — 216,71 балла делают их лидерами текущего сезона. Теперь у пары есть отличные шансы попасть в свой первый финал Гран-при. Произойти это может после российского этапа.

Там же выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которым пройти отбор будет сложнее. Пара так и не смогла подняться с третьего места после короткой программы и осталась за спинами канадцев Кирстен Мур-Тауэрс и Майкла Моринаро. Ученикам Марины Зуевой не удалось сделать одну из поддержек, после чего пара ещё несколько секунд каталась в растерянности. Вдобавок им пока не хватает стабильности и слаженности в прыжках. Бронзовая медаль стала небольшим утешением для способных на гораздо большее россиян.

Очередная молодость Ханю

В мужских соревнованиях историю вершил Юдзуру Ханю. Сколько бы ни было разговоров о возрасте, травмах и высокой конкуренции, но для двукратного олимпийского чемпиона это всё по-прежнему пустой звук. В его спортивной биографии осталась одна незакрытая страница — он ещё не выигрывал Гран-при в Канаде, где тренируется под руководством Орсера. Хотя ещё после короткой программы стало очевидно, что японец своего не упустит, он постарался выиграть как можно более красиво.

Начав произвольную программу с небольшой помарки на четверном риттбергере, Ханю затем не допускал ни малейшего отклонения от плана. За сальхов и тулуп он уже не получал оценок ниже трёх, а гвоздём программы стал невероятный каскад четверной тулуп — ойлер — тройной флип во второй половине проката. Ни одному фигуристу ещё не удавалось совершить подобное на соревнованиях, даже перепробовавшему всё на свете чемпиону мира Натану Чену. За этот элемент Ханю получил 20,90 балла — в фигурном катании ещё не было подобных цифр за один каскад.

Судьи оценили прокат на 212,99 балла, что стало личным рекордом Ханю. В сумме у него набралось 322,59 очка — до мирового рекорда Чена ему не хватило менее одного балла. Американцу, делающему ставку на бесконечное исполнение четверных прыжков, стоит вновь опасаться Ханю.

Целых 60 баллов японцу проиграл обладатель серебряной медали Нам Нгуен из Канады. На третье место забрался ещё один представитель Страны восходящего солнца, Кэйдзи Танака. Занимавший шестую позицию Андрей Лазукин свою произвольную программу завалил. Хотя он и смог исполнить четверной лутц, но в остальном ученик Алексея Мишина разочаровал.

Смена власти в танцах

Танцевальный турнир запомнился сменой лидеров после короткой программы. Пока в этом виде фигурного катания побеждают только хозяева очередного этапа Гран-при. В Канаде на первую строчку поднялись Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. В поддержках и дорожках они оставили позади американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Серебро позволило представителям США уже сейчас оформить путёвку в финал Гран-при, когда до конца серии остаётся ещё четыре этапа.

Российским танцорам этап в Канаде не принёс положительных эмоций. Бетина Попова и Сергей Мозгов с шестого места опустились на восьмое, а Софья Евдокимова и Егор Базин остались девятыми. Судьи не оценивали их элементы выше трёх очков, а их компоненты порой оказывались ниже семи баллов. На данный момент всё идёт к тому, что третьим номером в сборной России вновь станет дуэт Тиффани Загорски — Джонатан Гуррейро, который неделей ранее был хотя бы пятым на этапе в США.