«Хороший урок в начале сезона»: российские фигуристы подвели итоги Skate Canada

Победительница Skate Canada в женском одиночном катании Александра Трусова отметила, что получила удовольствие от соревновательного процесса. По словам спортсменки, падение при исполнении четверного сальхова — её типичная ошибка, которую она намерена исправить в ближайшее время. Занявшая пятое место Евгения Медведева призналась, что не видит ничего необычного в своём чистом прокате в произвольной программе, а спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский положительно оценила атмосферу на канадском этапе Гран-при.

«Чистая произвольная программа — это нормально для меня»

Российская фигуристка Александра Трусова одержала уверенную победу на втором этапе Гран-при — Skate Canada. Первое место ей обеспечило практически безукоризненное выступление в произвольной программе, за которое она получила рекордное количество очков (166,62). В рамках этого номера она выполнила четверной лутц и три четверных тулупа.

Спортсменка отметила, что получила удовольствие не только от своего проката, но и от всего соревновательного процесса. Впечатление от победы ей не испортило даже падение при попытке исполнить четверной сальхов.

«Мы очень много работаем на тренировках, и я часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать оставшуюся программу. Здесь тоже получилось это сделать. Мне очень нравится выступать на соревнованиях, нравится весь процесс, подготовка, просто люблю это и с нетерпением жду каждого турнира», — приводит слова Трусовой Sport24.

Другая российская фигуристка Евгения Медведева в короткой программе совершила целый ряд ошибок и упала, заняв лишь шестое промежуточное место. Однако фигуристка сумела собраться и улучшить своё положение после двух прокатов. Она призналась, что не может найти объяснения вчерашней неудаче и в то же время не считает, что сделала что-то необычное, продемонстрировав чистую произвольную программу.

«Мы проделали отличную работу за последние две с половиной недели. Я чувствовала себя уверенно на тренировках, на шестиминутной разминке и даже во время проката не нервничала. Брайан Орсер (тренер Медведевой. — RT) утром сказал, что верит в меня. Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то великолепное. Чистая произвольная программа — это нормально для меня, делаю так каждый день на тренировках. Лучше или хуже, но обычно чисто. Сегодняшний прокат — обычный, не хороший и не плохой, а вот вчера было необычно», — рассказала Медведева.

Ещё одна россиянка Серафима Саханович заняла лишь восьмое место. Фигуристка была крайне расстроена своим выступлением, так как, по её словам, чувствовала себя спокойно на протяжении всего проката.

«Я сделала первый прыжок — не получился каскад, думаю: «Ничего страшного — один каскад не получился, где-нибудь добавлю. В конце как раз есть место сделать ещё один». Совершенно спокойно ехала. Не знаю, даже ноги не сели. Почему так получилось? Ужасное чувство беспомощности, когда ты не понимаешь просто, что ещё нужно. Обидно безумно», — пояснила фигуристка.

Единственный представитель России в мужском катании Андрей Лазукин занял последнее, 12-е место в произвольной программе, а по сумме двух прокатов стал лишь восьмым. Он также остался недоволен своим выступлением.

«Не могу объяснить неудачный прокат, не знаю, что произошло. Пока весь на эмоциях. Проблема в психологии или физике? Думаю, что всё вместе сложилось», — сказал Лазукин.

«Хороший урок в начале сезона»

Победу на Skate Canada также одержала спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. После первого места в короткой программе им оставалось подтвердить свой результат в произвольной, с чем они безукоризненно справились. Спортсмены подчеркнули, что считают канадский этап Гран-при очень престижным.

«Отмечу теплоту всех фигуристов, которые рядом с тобой соревнуются. Хотел бы развеять миф о ненависти между нами, между претендентами на победу, на тройку. Все мы спортсмены, все мы знаем, какие колоссальные усилия прикладываются, чтобы находиться здесь и выступать. Мы ценим каждый результат друг друга и проявляем максимальное уважение. У нас было много крутых моментов в карьере, и каждый из них — особенный, они все отличаются друг от друга. Надеемся, что всё будет в порядке», — заявил Козловский.

Третье место в соревнованиях спортивных пар занял ещё один российский дуэт Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

«Не самое лучшее выступление нашей пары, но это хороший урок для нас в начале сезона. Мы просто будем продолжать работать и совершенствоваться», — цитирует партнёра официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

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По его словам, самым обидным моментом стала неудачная поддержка.

«Партнёрша просто свалилась с руки в момент подъёма, поэтому виноваты оба. Это очень дорогой элемент, потеряли из-за этого много баллов. С этой поддержкой никогда не было проблем ни на тренировках, ни на соревнованиях. Случайность. В остальном всё было неплохо: хорошие и чистые выбросы, с пролётом», — заключил Морозов.

Неудачей для россиян завершились соревнования в танцах на льду. Занимавшие шестое место после короткой программы Бетина Попова и Сергей Мозгов опустились на восьмую строчку, а Софья Евдокимова и Егор Базин стали девятыми.

Попова и Мозгов признались, что у них остались странные ощущения после собственного выступления.

«Откатались хорошо, а баллы одни из самых плохих. Есть несоответствие проделанной работы и результата. Что-то пошло не по плану, но что именно, мы пока не понимаем. Тренер тоже не знает, почему у нас такие проблемы с уровнями. Будем работать дальше», — пояснила Попова.