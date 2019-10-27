Медведева считает, что не сделала ничего необычного в произвольной программе на канадском этапе Гран-при

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Российская спортсменка Евгения Медведева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
Медведева считает, что не сделала ничего необычного в произвольной программе на канадском этапе Гран-при
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

Судьи оценили выступление двукратной чемпионки мира в 146,73 балла, что позволило ей занять итоговое пятое место на турнире.

«Не могу сказать, что сегодня я сделала что-то потрясающее или необычное для меня. Чистая произвольная программа — это нормально для меня. Вчера было необычно, а сегодня всё было в порядке вещей», — цитирует Медведеву РИА Новости.

По словам фигуристки, после неудачной короткой программы она старалась отдохнуть и выспаться.

«Сегодня я слышала много русскоязычных болельщиков, но старалась абстрагироваться от всего и откатать как на тренировке», — добавила Евгения.

Ранее сообщалось, что россиянка Александра Трусова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.

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