Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Короткая ссылка
Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.
Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

Произвольную программу в исполнении российской фигуристки судьи оценили в 166,62 балла, а её итоговый результат по сумме двух программ составил 241,02 балла. Оба результата являются рекордными для женского одиночного катания.

Предыдущие мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов были установлены Трусовой в сентябре 2019 года на турнире в словацкой Братиславе и составляли 163,78 и 238,69 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что Трусова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить