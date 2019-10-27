Трусова установила два мировых рекорда на этапе Гран-при в Канаде

Россиянка Александра Трусова установила два новых мировых рекорда на втором в сезоне-2019/20 этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде.

Произвольную программу в исполнении российской фигуристки судьи оценили в 166,62 балла, а её итоговый результат по сумме двух программ составил 241,02 балла. Оба результата являются рекордными для женского одиночного катания.

Предыдущие мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух прокатов были установлены Трусовой в сентябре 2019 года на турнире в словацкой Братиславе и составляли 163,78 и 238,69 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что Трусова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде.