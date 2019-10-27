Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде

Российская спортсменка Александра Трусова стала победительницей второго в сезоне-2019/20 этапа Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Канаде, в женском одиночном разряде.

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По сумме короткой и произвольной программ Трусова получила от судей 241,02 балла, опередив представительницу Японии Рику Кихиру (230,33 балла). Бронзовым призёром этапа стала южнокорейская фигуристка Ю Ён (217,49 балла). Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с результатом в 209,62 балла финишировала пятой. Ещё одна россиянка, Серафима Саханович (175,97 балла), заняла итоговое восьмое место. Ранее эксперт оценил шансы Трусовой на победу на Гран-при Канады.