Урманов оценил шансы Трусовой на победу на Skate Canada

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Алексей Урманов оценил шансы 15-летней Александры Трусовой выиграть этап серии Гран-при в Канаде.

«Давайте называть вещи своими именами — на этапе в Келоуне катаются одиннадцать девушек и один ребёнок, и наши соперницы прилично подтянулись. Третье место Трусовой можно воспринимать совершенно спокойно», — приводит слова эксперта ТАСС.

Он отметил, что с контентом Трусовой можно рассчитывать на самые высокие результаты, но и соперницы из Японии и Южной Кореи наверняка продемонстрируют все свои способности в произвольной программе.

«Выполнит всё Трусова — спокойно может претендовать на первое место, но вопрос и в том, как проявят себя эти две девушки», — сказал Урманов.

Трусова заняла третье место в короткой программе с результатом 74,40 балла. Её перед произвольной программой опережают японка Рика Кихира (81,35) и представительница Южной Кореи Ён Ю (78,22).

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