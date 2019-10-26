Бестемьянова высказалась о неудачном выступлении фигуристки Медведевой

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе на этапе серии Гран-при в Канаде.

«Очень жаль, что плохо откаталась Женя Медведева, причём не просто плохо, а как-то совсем уж плохо, грустно: и аксель был очень плохой, и с лутца упала, и на каскаде был недокрут. В общем, не совсем её день был», — цитирует эксперта ТАСС.

Она призналась, что ей сложно назвать причину неудач Медведевой, но допустила, что, возможно, вся проблема в мотивации, которая пропадает, так как у соперниц более оснащённая техническая база.

«Думаю, в итоге попасть на пьедестал Медведевой реально, если она выполнит идеально прокат, а остальные будут лежать и не вставать. Но мы не знаем, как они все будут кататься», — сказала Бестемьянова.

Медведева упала во время короткой программы и заняла шестое место, набрав 62,89 балла.

Ранее Бестемьянова заявила, что Трусова имеет высокие шансы на победу на Skate Canada.