Бестемьянова считает, что Трусова имеет высокие шансы на победу на Skate Canada

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Александра Трусова может выиграть этап серии Гран-при в Канаде, даже если откажется от второго прыжка в четыре оборота в произвольной программе.

«Саша пока идёт третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди находятся те, кто умеет делать тройной аксель. Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но, даже если она сделает три, её не догнать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

При этом она отметила, что россиянка может и проиграть в случае своих ошибок, а также исполнения каскада из тройных акселей японкой Рикой Кихирой. Тем не менее Бестемьянова верит, что Трусова сможет справиться.

После короткой программы Трусова занимает третье место.

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