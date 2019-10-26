Бестемьянова считает, что Трусова имеет высокие шансы на победу на Skate Canada

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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Александра Трусова может выиграть этап серии Гран-при в Канаде, даже если откажется от второго прыжка в четыре оборота в произвольной программе.
Бестемьянова считает, что Трусова имеет высокие шансы на победу на Skate Canada
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«Саша пока идёт третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди находятся те, кто умеет делать тройной аксель. Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но, даже если она сделает три, её не догнать», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

При этом она отметила, что россиянка может и проиграть в случае своих ошибок, а также исполнения каскада из тройных акселей японкой Рикой Кихирой. Тем не менее Бестемьянова верит, что Трусова сможет справиться.

После короткой программы Трусова занимает третье место.

Ранее бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова высказалась о выступлении Евгении Медведевой на Skate Canada.

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