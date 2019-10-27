Лазукин прокомментировал последнее место в произвольной программе на Skate Canada

Российский фигурист Андрей Лазукин прокомментировал 12-й результат в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada.

«Не могу объяснить свой неудачный прокат, не знаю, что произошло. Пока что весь на эмоциях. Проблема случилась в психологии или физике? Думаю, всё вместе сложилось», — цитирует Лазукинa Sport24.

Лазукин получил за свой прокат 133,08 балла, заняв 12-е место в произвольной программе. По сумме двух выступлений фигурист финишировал на восьмом месте (212,07).

Ранее сообщалось, что Ханю победил на этапе Гран-при в Канаде.