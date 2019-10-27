Ханю победил на этапе Гран-при в Канаде

Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл этап Гран-при Skate Canada по итогам короткой и произвольной программ.

За два проката Хан набрал 322,59 балла, что позволило ему одержать победу. Второе место у канадца Нама Нгуета (262,77), третьим стал японец Кейдзи Танак (250,02).

Россиянин Андрей Лазукин за произвольную программу получил самый низкий балл среди всех участников (133,08), однако благодаря выступлению в короткой программе сумел занять восьмое место с суммой 212,07.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский победили в соревновании спортивных пар на Skate Canada.