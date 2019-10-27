Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе на канадском этапе Гран-при
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В ходе программы, которую судьи оценили в рекордные для женского одиночного катания 166,62 балла, Трусова прыгнула четверной лутц и два четверных тулупа. Кроме того, Александра пыталась исполнить четверной сальхов, но упала.
Ранее сообщалось, что Трусова одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, установив два мировых рекорда — в произвольной программе и по сумме баллов за два проката.