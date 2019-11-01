Дебют Загитовой, вызов Косторной и надежда на пары: чего ждать от российских фигуристов на этапе Гран-при во Франции

Во французском Гренобле стартует третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Это будут первые официальные соревнования для олимпийской чемпионки Алины Загитовой в новом сезоне. Её главной соперницей станет ещё одна ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная. В мужском одиночном катании конкуренцию Натану Чену и Сёме Уно составит Александр Самарин. Чемпионы мира среди юниоров в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов дебютируют во взрослых турнирах вместе с Дарьей Павлюченко и Денисом Ходыкиным. В танцах на льду главными фаворитами будут признанные лидеры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Первая дуэль учениц Тутберидзе

Французскому этапу Гран-при в Гренобле выпала честь стать первым официальным турниром, на котором в этом сезоне выступит Алина Загитова. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана предпочла не ездить на «челленджеры» и ограничиться участием в шоу, а также коммерческим стартом Japan Open. На последнем она представила только произвольную программу и новое эффектное платье.

Выступление в образе Клеопатры под восточную музыку было впечатляющим, и судьи турнира оценили его в 154,41 балла. Это всего на один балл меньше, чем Загитова получала на триумфальном для себя чемпионате мира в Сайтаме. Но в сезоне-2019/20 этот результат уже не так сильно впечатляет — его успели превзойти и Александра Трусова, и Анна Щербакова, и Алёна Косторная, которая как раз будет основной соперницей олимпийской чемпионки во Франции.

Среди новых воспитанниц Этери Тутберидзе именно Косторная была ближе всех к Загитовой по стилю и техническому оснащению программ. Они не стали гнаться за четверными прыжками и продолжили делать ставку на катание, хореографию и подачу, с чем обе блестяще справляются. Но Косторная всё-таки пошла дальше своей более опытной подруги и включила в свой арсенал тройной аксель. Премьера прыжка состоялась на Finlandia Trophy. С ним 16-летняя фигуристка почти полностью устранила отставание от фигуристок с четверными прыжками и набрала впечатляющую сумму 234,84 балла — это даже больше, чем у Щербаковой и Рики Кихиры в нынешнем сезоне.

Загитова же так и не смогла (или не успела) разучить элементы категории ультра-си. Её сложнейшим приёмом остаётся каскад лутц — риттбергер, исполняемый в начале произвольной программы без надбавок. Во второй половине проката у Алины есть всего один каскад, и для современного женского катания это может показаться настоящим расточительством — создаётся впечатление, что ей совсем не интересна погоня за технической стоимостью программы.

Но именно к этому и стремилась Загитова, которая ещё в прошлом сезоне постепенно отходила от прыжков к катанию. Преображение закончилось золотой медалью чемпионата мира и окончательным признанием её в судейском корпусе особенной фигуристкой, которую можно задабривать компонентами, тем более что это абсолютно заслуженно. В этом и кроется преимущество Загитовой над младшими одногруппницами, которым в произвольной программе она будет уступать, но не катастрофично, а в короткой обыгрывать их с очевидным преимуществом.

Именно такой расклад и должен подтвердить этап Гран-при в Гренобле. Для Загитовой Косторная является идеальной соперницей, так как они будут идти вровень на протяжении обоих дней соревнований и в очном противостоянии решат, кто выиграет золото и получит больше очков для квалификации в финал Гран-при. Пока что они борются только друг с другом, а в Японии встретятся вновь, и там их будет ожидать Кихира.

Самарин готовит сюрприз

В мужском одиночном катании главными звёздами соревнований станут не нуждающиеся в лишнем представлении Сёма Уно и Натан Чен. Оба фигуриста уже успели заявить о себе в этом сезоне, как никто другой из представленных участников.

Чен практически добрался до суммы 300 баллов на домашнем этапе Гран-при, исполнив пять четверных прыжков в двух программах. Уно такими очками пока не располагает, но на его счету победа на Finlandia Trophy, пускай и со скромными лично для него результатом 255,23 балла. Для фигуриста, всё лето потратившего на поиски тренера и не нашедшего постоянного наставника, это вполне хороший результат, о котором многие и вовсе бы мечтали.

Попытку вклиниться между ними может предпринять Александр Самарин. Вице-чемпион Европы 2019 года пока не радовал результатами, но всё потому, что он всерьёз нацелился включить в свои прокаты четверной флип и все силы тратит именно на это. На международных соревнованиях этого сезона просвета пока не было — каждый раз флип в его исполнении вызывал разочарование, а сам фигурист не мог после ошибок собраться с мыслями и идеально докатать программу.

Перед приездом во Францию Самарин наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Он выступил с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина и не просто исполнил чистый четверной флип, но и добавил к нему тройной тулуп. Была у него и попытка четверного лутца, но устоять на ногах после приземления фигурист не смог.

Всё это внушает некоторый оптимизм и надежду на то, что прошлогодний лидер российской команды поборется если не за серебро, то за бронзу точно. Хотя претендентов на пьедестал почёта будет ещё немало — Морис Квителашвили, Кевин Аймоз и Сергей Воронов, проводящий 17-й сезон на взрослом уровне. На своих четырёх последних этапах Гран-при 32-летний ветеран обязательно выигрывал медали и отбирался в финал.

Споры молодых российских пар

Звёздами парного турнира в Гренобле должны были стать хозяева льда Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Но они решили взять пример с танцоров Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые прошлую осень потратили на отдых и отказались от соревнований. Чемпионы Европы вернутся на лёд к национальному первенству, а пока этап Гран-при в Гренобле пройдёт без них.

В их отсутствие отличные шансы на победу будет иметь российская пара Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Они уже выступили на этапе в США, где стали серебряными призёрами с личными рекордами. При этом пара показала, что может набирать больше баллов, если прокат пройдёт без падений с выброса, а судьи перестанут придираться к единственному на всё парное катание тройному флипу. Тогда молодые россияне войдут в клуб для пар, набиравших больше 200 баллов на международных стартах.

Не стоит сбрасывать со счетов ещё одних представителей нового поколения российской сборной Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Действующие чемпионы мира среди юниоров уже входят в тот самый клуб после выступления на Finlandia Trophy, где они поразили судей сложнейшими прыжками, сложным выбросом тройной флип и идеальными вращениями. Мишина и Галлямов благодаря заработанным тогда 210,18 балла находятся на третьей строчке среди всех пар этого сезона. Но для фигуристов из Санкт-Петербурга это будет первый этап Гран-при в карьере, и ожидать от них многого всё же пока не стоит.

Основная угроза российским парам будет непривычно исходить от американцев. Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер на домашнем этапе были бронзовыми призёрами сразу вслед за Павлюченко и Ходыкиным, а Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледак громко начали сезон с 205,58 балла, но на Гран-при свой уровень не подтвердили.

Премьера Пападакис и Сизерона

Французским болельщикам не придётся скучать — для них будут выступать сильнейшие танцоры мира Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На больших предсезонных турнирах они не выступали, но на одном локальном соревновании у себя дома показали ритм-танец под мюзикл Fame, за что уже тогда получили оценки, превышающие мировой рекорд. Не исключено, что на Гран-при они продолжат бить свои достижения, несмотря на старания всех остальных пар, мечтающих приблизиться к их уровню. Пока что Пападакис и Сизерон не дают повода сомневаться в себе, как и все последние годы.

За серебро борьбу поведут два дуэта. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс на «челленджерах» набирали столько же баллов, сколько и итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Обе пары пользовались благами домашнего судейства, но им оно и не было нужно, чтобы подтвердить свой высокий класс.

Россию в танцах на льду представят только Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро, занявшие пятое место на Skate America с суммой 181,82 балла. В мире такие оценки не особо котируются, но им сейчас важнее закрепиться в статусе третьей пары России, и для этого им нужно бороться только с самими с собой, а не с кем-то ещё за медали соревнований. В финал Гран-при они уже не попадут, а потому им остаётся готовиться только к чемпионату России через остальные соревнования.