Дуэль Трусовой и Ханю, поздравление солиста Muse и шутки Медведевой: как завершился турнир Skate Canada

Во время показательных выступлений, которые завершали программу канадского этапа Гран-при по фигурному катанию, победители в одиночных дисциплинах Александра Трусова и Юздуру Ханю устроили своеобразную дуэль четверных прыжков. При этом во время разминки они исполнили параллельный четверной тулуп. Кроме того, россиянку поздравил с победой Мэттью Беллами — солист группы Muse и автор песни, под которую выступала фигуристка. В свою очередь, Евгения Медведева ненадолго примерила на себя образ блондинки.

Динамичный номер Трусовой и дуэт с Ханю

В Канаде показательными выступлениями завершился второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Многие спортсмены представили свои номера впервые.

Александра Трусова выбрала для выступления динамичную композицию Unstoppable известной австралийской певицы Sia. Для полноты образа она временно перекрасила волосы в чёрный и белый цвета, став похожей на исполнительницу. В той же цветовой гамме был выполнен и костюм россиянки.

Подводя итоги турнира, Трусова призналась, что ей удалось исполнить всё задуманное, а главным достижением для неё стали 100 баллов за технику в произвольной программе. В качестве следующей цели она назвала тройной аксель.

«Мне понравилось здесь выступать, я долго ждала дебюта, и все мои ожидания оправдались. Очень поддерживала публика, и вообще в соревнованиях у взрослых всё по-другому — и атмосфера, и состав участников», — приводит слова спортсменки пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

После выступления Трусова поделилась со своими подписчиками в Instagram видеозаписью необычного эпизода, не попавшего в поле зрения зрителей. Во время разминки россиянка вышла на лёд с победителем мужского турнира Юдзуру Ханю. Вместе они параллельно исполнили четверной тулуп.

Стоит отметить, что спортсмены относятся друг к другу с большим уважением. Так, Трусова рассказала, что Ханю, а также американец Натан Чен служили для неё примером, когда она училась прыгать четверные. В свою очередь, японец отдал должное россиянке.

«Она фантастическая. Невероятная девочка, особенная спортсменка. В России много хороших фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева, Канышева. Они прыгают четверные, при этом не используя массу энергии. В этом плане они похожи на меня. У них есть чему поучиться. С удовольствием буду наблюдать за ними», — прокомментировал японец победу Трусовой.

Критика учениц Тутберидзе и необычное поздравление

Выступление 15-летней ученицы Этери Тутберидзе в Канаде запомнится поклонникам фигурного катания двумя мировыми рекордами. Её произвольную программу уже назвали прорывом в этом виде спорта.

Тем не менее были и те, кто скептически отнёсся к достижениям Трусовой. Её обвинили в том, что она «уничтожает» женское катание, ставя на первое место сложные технические элементы в ущерб эстетической составляющей. Интересно, что такую позицию поддержали и некоторые специалисты, выразившие опасение по поводу будущего фигуристки и других девушек, решившихся на четверные прыжки.

«Любой новый прыжок заучивается в том числе через падения, без этого не бывает. По сравнению с другими видами спорта, вероятность травм в фигурном катании огромная. Всё зависит от адекватности тренера и того, даёт ли он ребёнку прыжки, к которым тот физически и технически готов», — цитирует тренера по общей физической подготовке Дарью Кораблёву «Спорт-Экспресс».

Однако любую критику могут скрасить вовремя сказанные слова восхищения. Немногие фигуристы могут похвастать тем, что с успешным выступлением их поздравил сам автор композиции, под которую они выходят на лёд. Мэттью Беллами, солист британской группы Muse и автор песни Pray (High Valyrian), под которую Трусова выступает в произвольной программе, прокомментировал её достижение у себя на странице в Instagram.

«Поздравляю Александру Трусову с победой на Skate Canada, с тремя четверными прыжками, и спасибо за использование Pray (High Valyrian) в качестве саундтрека», — написал Беллами.

Шутки Медведевой и битва четверных прыжков

Евгения Медведева, занявшая в Канаде пятое место, обратилась к проверенному варианту, представив свой прошлогодний номер под композицию Windmills of Your Mind британской группы All Angels с незначительными доработками. Кроме того, фигуристка активно шутила в перерывах между выступлениями. Так, она надела парик... и на несколько минут превратилась в блондинку, развеселив тем самым коллег.

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал номер вчерашних юниоров Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, победивших в соревнованиях спортивных пар. Их выступление под франкоязычную версию песни «Подмосковные вечера» поразило зрителей своей чувственностью и артистизмом.

После завершения представления все фигуристы традиционно вышли на лёд, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку. И здесь зрителей вновь ожидал сюрприз в исполнении Трусовой и Ханю. Спортсмены устроили импровизированную битву четверных прыжков, в которой россиянка исполнила тулуп, а японец — сальхов в четыре оборота.

А во время церемонии фотографирования внимание к себе вновь привлекла Медведева. Козловский поднял фигуристку на руки, и та помахала зрителям, возвышаясь над коллегами.