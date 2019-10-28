Ханю назвал Трусову особенной фигуристкой
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«Она фантастическая, невероятная девочка и особенная фигуристка. В России много невероятных фигуристок: Трусова, Щербакова, Валиева, Канышева. Они прыгают много четверных, при этом не используя много энергии. В этом плане они похожи на меня самого. У них есть чему поучиться. С удовольствием понаблюдаю за ними в будущем», — рассказал Ханю «Спорт-Экспрессу».
В произвольной программе на Skate Canada Трусова прыгнула три четвертных прыжка, получив более 100 баллов за технику.
Ранее Павлова заявила, что к своим рекордам Трусова сможет прибавить ещё 10—15 баллов.