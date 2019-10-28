Павлова: к своим рекордам Трусова сможет прибавить ещё 10—15 баллов

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Наталья Павлова поделилась впечатлениями от победы Александры Трусовой на Skate Canada с двумя мировыми рекордами.
Павлова: к своим рекордам Трусова сможет прибавить ещё 10—15 баллов
  • © Jun Tsukida/AFLO
  • globallookpress.com

«Выступление Трусовой в Канаде — фантастика. Она не растерялась после первого падения, показав какую-то космическую технику. Думаю, что к своим рекордным оценкам она смело сможет прибавить ещё 10—15 баллов уже на следующем старте. Это такой новый, прогрессивный подход к прыжкам. И это касается не только Саши, но и других юных воспитанниц Этери Тутберидзе. Её группа работает очень здорово. Главное, чтобы такие результаты сохранились у девочек после пубертатного периода. По технической базе Трусова идет впереди всех в мире, но у Щербаковой и Косторной есть свои преимущества», — цитируют Павлову «Известия».

Также тренер добавила, что на данный момент Алина Загитова и Евгения Медведева уступают в техническом плане более молодым конкуренткам.

Ранее сообщалось, что вокалист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada.

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