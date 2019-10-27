«Саша улетает на другую планету»: как в России оценили выступления Трусовой и Медведевой на Skate Canada

Выступление россиянки Александры Трусовой на Skate Canada изменило облик фигурного катания. Об этом заявил олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин. По его мнению, новые поколения спортсменов будут отталкиваться от результатов подопечной Этери Тутберидзе, а четверные прыжки перестанут быть чем-то необычным. Известный хореограф Илья Авербух назвал прокат победительницы этапа Гран-при космическим, а также посоветовал занявшей пятое место Евгении Медведевой как можно скорее усложнить свою программу.

«Космическое выступление»

Главным триумфатором канадского этапа Гран-при по фигурному катанию стала россиянка Александра Трусова, выполнившая три четверных прыжка в произвольной программе и побившая сразу два мировых рекорда. Многие специалисты остались под впечатлением от выступления 15-летней ученицы Этери Тутберидзе.

С первым серьёзным успехом во взрослом катании Трусову поздравил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Он особо отметил её характер и целеустремлённость, которые позволили ей собраться после падения на сальхове.

«После неудачи с первым прыжком Александра ещё больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту — набрать больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с неё пример — как выходить на лёд не просто с желанием бороться, а с желанием побеждать. Искренне поздравляю Этери Тутберидзе и всю команду «Хрустального», — приводит слова Горшкова ТАСС.

Победа Трусовой порадовала не только её поклонников, но и экспертов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что она искренне переживала за спортсменку.

«Какой же надо быть умной, собранной и натренированной, чтобы после падения встать и не сделать ни единой ошибочки! Весь зал молчал, даже у телевизора мы еле дышали, потому что было страшно. Девочка ставит мировые рекорды, катается на такой сложности! А ей это всё в удовольствие», — сказала Тарасова РИА Новости.

Известный хореограф Илья Авербух высоко оценил технику исполнения четверных прыжков фигуристки, особо отметив их математическую выверенность. По его мнению, в настоящий момент конкуренцию Трусовой может составить лишь ещё одна ученица Тутберидзе Анна Щербакова.

«Это некая другая лига, космическое выступление. Ощущение, что Саша готовится и улетает на другую планету. И она, и Аня Щербакова — уникальные фигуристки. Им подвластно то, что раньше казалось просто невозможным. При таком прокате Трусова — главный претендент на чемпионство мира», — цитирует специалиста Sport24.

Схожие метафоры присутствовали и в оценке олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой.

«Не помню, чтобы мужчины катались с программой такой сложности. Мы все как будто слетали на другую планету, посмотрели там выступление Саши, похлопали ей стоя и вернулись назад. Во второй разминке я увидела абсолютно другой уровень у российских девчонок. Наше фигурное катание не стоит на месте, а развивается. Все спортсменки выполняют сложнейшие элементы и с каждым разом ещё больше усложняют свои номера», — заявила Сотникова.

В свою очередь, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская предположила, что выступление Трусовой на Skate Canada оставило в изумлении не только болельщиков и специалистов, но и соперниц.

«По поводу проката Саши Трусовой даже говорить не о чем. То, что она творит, и не только на Skate Canada, мы уже видели, исполнение четырёх четверных прыжков — это просто заоблачно. Для меня пока ещё непонятно, как у неё получается делать это так легко и элементарно. Я уж не говорю про тройной лутц и тройной риттбергер», — подчеркнула Бутырская.

Схожую позицию выразила и бронзовая призёрка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова.

«Выступление Трусовой меня не удивило, это было очевидно. Саша сейчас показывает какой-то космос. Меня шокировала её техническая база, потому что далеко не каждый мальчик может справиться с таким контентом, а уж тем более заявить его. Пока в этом плане Трусовой равных нет, с таким прокатом она может спокойно выходить в лидеры», — уверена Радионова.

Выступление Трусовой не только вызвало восторг у специалистов, но и заставило их задуматься о будущем фигурного катания, в котором четверные прыжки перестанут быть чем-то необычным. Так, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин выразил уверенность в том, что этот вид спорта «больше никогда не будет прежним».

«Новое поколение фигуристов отталкивается уже от нынешних высот, поэтому не стоит воспринимать всё происходящее как единичные случаи. Когда-то мы писали письма, запечатывали их в конверты и ждали, пока они дойдут, сегодня отправляем их за доли секунды посредством гаджетов, мгновенно получая уведомление о доставке», — приводит слова эксперта ТАСС.

В то же время он подчеркнул, что такая эволюция — естественный процесс, которому не стоит мешать.

«Ни к чему убивать в спортсменах гениев посредством ограничения возраста, вода всегда пробьёт себе путь. Мир фигурного катания адаптировался к новым правилам, к новой системе, подождал, подкопил силы, а вот теперь эту плотину прорвало. Есть сложнейшие прыжки, и есть те, кто способен их делать. Кто из них будет лучшим в этом сезоне, можно будет судить лишь в его конце, но нынешний год — это уже новая история нашего вида спорта», — заключил Ягудин.

При этом олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов предположил, что движущей силой подобных тенденций является желание фигуристов удивить зрителей, привыкших к более простым элементам.

«Фигурное катание движется вперёд. Наши девчонки выучили четверные прыжки, исполняют их на соревнованиях, показывают всему миру. Это очень хорошо, потому что есть прогресс, движение вперёд. Благодаря таким выступлениям возникает экшен, интересный многим», — цитирует Урманова «Чемпионат».

«Нужно учить четверной прыжок»

Без внимания экспертов не осталось и выступление на Skate Canada Евгении Медведевой. После неудачи в короткой программе она сумела собраться и улучшить свои показатели, заняв итоговое пятое место. Тренер Брайан Орсер похвалил подопечную за проявленный характер и признался, что гордится ей.

«Женя верила в себя, как и я в неё. Вместе мы будем работать над психологическим аспектом короткой программы. Ей нужно было через это пройти», — заявил специалист.

В свою очередь, Тарасова поблагодарила двукратную чемпионку мира за продолжение борьбы, несмотря на провал в первый соревновательный день.

«Спасибо огромное Жене, что она поправила настроение не только себе, но и всей нашей многомиллионной стране. Людям, которые её любят, которые за неё болеют, которые в неё верят, которые вместе с ней не хотят сдаваться. И мне тоже — я абсолютно счастлива!» — заявила тренер.

По мнению Авербуха, на данный момент Медведева продемонстрировала максимум своих возможностей. Однако для того, чтобы и дальше оставаться конкурентоспособной, ей необходимо включить в свои номера четверные прыжки.

«Заметна хорошая подготовка Медведевой по её чистому исполнению. Она прибавила относительно себя. Но для борьбы на равных нужно учить четверной прыжок. Не просто говорить о нём, а уже начинать делать. Без такого козыря сейчас рассчитывать на что-то вряд ли можно. Четверной сальхов ей под силу, с ним она сразу вступит в борьбу за лидирующие позиции», — уверен хореограф.

После короткой программы на подопечную Орсера обрушился шквал критики. Некоторые эксперты отмечали её психологическую неподготовленность и даже советовали сменить наставника. Однако Аделина Сотникова призвала Медведеву не обращать внимания на подобные высказывания и продолжать получать удовольствие от своих прокатов.

«Я очень рада за Женю Медведеву и за то, как она откатала программу. Она доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику. Понятно, что у нас по ту сторону телеэкранов сидят «эксперты» и люди, которые «во всём разбираются», но на это не стоит обращать внимания. Критика будет всегда», — сказала экс-спортсменка.

Часть экспертов предположили, что неудача в короткой программе — лишь единичный случай, из-за которого Медведеву не стоит списывать со счетов.

«Прокат Жени Медведевой в произвольной программе был очень достойным. Видно, что она в хорошей форме, от старта к старту будет набирать психологическую уверенность. Больше не будет таких прокатов, как в короткой программе. Отставание действительно получается большим, потому что в технике она уступает Саше, тут очевидно. В компонентах ей заслуженно ставят много, но по технике Трусову тяжело будет догнать», — отметила Радионова.

С ней солидарна и Бутырская. Она подчеркнула, что некоторым фигуристкам зачастую бывает тяжело подготовиться к соревнованиям как физически, так и психологически.

«Помню ещё саму себя — когда проваливаешь короткую, тебе уже нечего терять в произвольной. Так что это было естественное состояние. Жаль, что у Жени не получилось собрать себя на две программы», — посетовала Бутырская.