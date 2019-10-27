Радионова считает, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елена Радионова прокомментировала выступление Евгении Медведевой в короткой программе на этапе Гран-при в Канаде.
Радионова считает, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне
  • © Yohei Osada/AFLO
  • globallookpress.com

«Прокат Жени Медведевой в произвольной программе получился очень достойным. Видно, что она в хорошей форме, от старта к старту будет лишь набирать психологическую уверенность. У неё больше не будет таких прокатов, как в короткой программе», — цитирует Радионову Sport24.

Также спортсменка добавила, что Александре Трусовой нет равных в техническом плане в современном женском фигурном катании.

Ранее Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить