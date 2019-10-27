Радионова считает, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне
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«Прокат Жени Медведевой в произвольной программе получился очень достойным. Видно, что она в хорошей форме, от старта к старту будет лишь набирать психологическую уверенность. У неё больше не будет таких прокатов, как в короткой программе», — цитирует Радионову Sport24.
Также спортсменка добавила, что Александре Трусовой нет равных в техническом плане в современном женском фигурном катании.
Ранее Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada.