Глава ФФККР оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал победу Александры Трусовой на втором в сезоне этапе серии Гран-при, который прошёл в канадской Келоуне.
Глава ФФККР оценил выступление Трусовой на этапе Гран-при в Канаде
  • © Hitoshi Mochizuki/AFLO
  • globallookpress.com

«Помимо таланта у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается», — цитирует Горшкова ТАСС.

Он отметил, что после неудачи с первым прыжком россиянке захотелось только больше доказать, что она может великолепно выступать.

«Нашим мужчинам можно брать с неё пример — нужно выходить на лёд не просто с желанием бороться, нужно выходить на лёд с желанием побеждать», — сказал глава ФФККР.

Трусова победила на Skate Canada, чисто прыгнув три из четырёх четверных прыжков. Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что не готов назвать Трусову лидером фигурного катания на долгие годы.

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