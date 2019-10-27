Авербух не готов назвать Трусову лидером фигурного катания на долгие годы

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Бывший фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что конкуренция в мировом катании не позволяет называть Александру Трусову лидером в данном виде спорта на многие годы.
Авербух не готов назвать Трусову лидером фигурного катания на долгие годы
  • © Jun Tsukida/AFLO
  • globallookpress.com

«Можно ли сказать, что Трусова — лидер на долгие годы? Нет. Мы видим, что ротация у девушек очень высока. Ей 15 лет, впереди формирование. Большой и сложный этап. Не будем говорить ни о каких долгих годах, говорим лишь об этом сезоне. В нём главный фаворит — Александра Трусова. Наряду с ней, конечно, не забываем про Алину Загитову и Анну Щербакову, которая показала очень хороший результат, а также про Алёну Косторную. Наверное, чуть подальше стоит Лиза Туктамышева, и сложнее всего в эту борьбу будет включиться Евгении Медведевой. Объективно говоря, после этого турнира Женя потеряла шансы на попадание в финал чемпионской серии Гран-при и сейчас сконцентрируется на чемпионате России. Однако конкуренция колоссальная», — сказал Авербух «Чемпионату».

Александра Трусова проводит свой первый сезон во взрослом катании.

Ранее сообщалось, что Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой.

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