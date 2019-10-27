Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой

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Олимпийский чемпион Алексей Урманов доволен тем, что фигурное катание в России и в мире движется вперёд.
Урманов прокомментировал мировые рекорды Трусовой
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

«В нашей жизни не меняется ничего, народ хочет зрелища, он его и получает. Фигурное катание движется вперёд. Наши девочки выучили четверные прыжки, исполняют их на соревнованиях, демонстрируют всему миру. Это очень хорошо, потому что есть прогресс, движение вперёд. Благодаря подобным выступлениям возникает экшен, интересный многим», — заявил Урманов «Чемпионату».

Трусова победила на Skate Canada, чисто прыгнув три из четырёх четверных прыжков. Спортсменка установила мировые рекорды по количеству баллов за технику выступления и сумме за два проката.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе поздравила Трусову с победой на Skate Canada.

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