Сотникова: Медведева на Skate Canada доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова высказалась о выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой на втором в сезоне этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.

«Очень рада за Женю Медведеву, как она откатала свою программу. Она доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику», — цитирует Сотникову Sport24.

В произвольной программе Медведева заняла третье место. По итогам двух прокатов 19-летняя спортсменка стала пятой на Skate Canada.

Ранее Елена Радионова выразила уверенность, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне.