Сотникова: Медведева на Skate Canada доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна

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Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова высказалась о выступлении российской фигуристки Евгении Медведевой на втором в сезоне этапе серии Гран-при в канадской Келоуне.
Сотникова: Медведева на Skate Canada доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень рада за Женю Медведеву, как она откатала свою программу. Она доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику», — цитирует Сотникову Sport24.

В произвольной программе Медведева заняла третье место. По итогам двух прокатов 19-летняя спортсменка стала пятой на Skate Canada.

Ранее Елена Радионова выразила уверенность, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне.

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