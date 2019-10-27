Сотникова: Медведева на Skate Canada доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна
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- РИА Новости
«Очень рада за Женю Медведеву, как она откатала свою программу. Она доказала самой себе, что ещё конкурентоспособна, что может навязать борьбу любому сопернику», — цитирует Сотникову Sport24.
В произвольной программе Медведева заняла третье место. По итогам двух прокатов 19-летняя спортсменка стала пятой на Skate Canada.
Ранее Елена Радионова выразила уверенность, что у Медведевой больше не будет провальных выступлений в сезоне.